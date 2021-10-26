توقف فعالیت های دریایی/ سه هزار کیلومتر راه کوهستانی است

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی در استان اظهار داشت: براثر نفوذ سامانه بارشی شاهد کاهش شش تا ۱۲ درجه‌ای دما در استان هستیم.

وی با اظهار اینکه همچنین وزش باد را در استان شاهد هستیم، به ممنوعیت فعالیت دریایی اشاره کرد و گفت: در مناطق بالادست و مرتفع بالای دو هزار متر نیز بارش خفیف برف را شاهد هستیم.

وی با عنوان اینکه تثبیت تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی در شهرها، پرهیز از عبور و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها در استان، لایروبی انهار و رودخانه‌ها مورد انتظار است، گفت: دستگاه‌های امدادی برای پیشگیری از وقوع حوادث در حالت آماده باش قرار دارند.

احمدی از شهروندان خواست تا از ترددهای غیرضرور در مناطق کوهستانی خودداری کنند و گفت: همچنین انتظار داریم در مصرف انرژی گاز نیز صرفه جویی بهینه صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران یادآور شد: سه هزار کیلومتر راه‌های کوهستانی در استان وجود دارد و اکیپ‌های راهداری در حالت آماده باش برای خدمات رسانی هستند.