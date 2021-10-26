  1. استانها
  2. مازندران
۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۲۱

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران:

توقف فعالیت های دریایی/ سه هزار کیلومتر راه کوهستانی است

توقف فعالیت های دریایی/ سه هزار کیلومتر راه کوهستانی است

ساری-مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با اشاره به ممنوعیت فعالیت های دریایی در استان گفت: همچنین در مناطق مرتفع بالای دو هزار متر بارش برف پیش بینی شده است.

علی اصغر احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به صدور هشدار نارنجی در استان اظهار داشت: براثر نفوذ سامانه بارشی شاهد کاهش شش تا ۱۲ درجه‌ای دما در استان هستیم.

وی با اظهار اینکه همچنین وزش باد را در استان شاهد هستیم، به ممنوعیت فعالیت دریایی اشاره کرد و گفت: در مناطق بالادست و مرتفع بالای دو هزار متر نیز بارش خفیف برف را شاهد هستیم.

وی با عنوان اینکه تثبیت تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی در شهرها، پرهیز از عبور و اقامت در حاشیه رودخانه‌ها در استان، لایروبی انهار و رودخانه‌ها مورد انتظار است، گفت: دستگاه‌های امدادی برای پیشگیری از وقوع حوادث در حالت آماده باش قرار دارند.

احمدی از شهروندان خواست تا از ترددهای غیرضرور در مناطق کوهستانی خودداری کنند و گفت: همچنین انتظار داریم در مصرف انرژی گاز نیز صرفه جویی بهینه صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران یادآور شد: سه هزار کیلومتر راه‌های کوهستانی در استان وجود دارد و اکیپ‌های راهداری در حالت آماده باش برای خدمات رسانی هستند.

کد مطلب 5336533

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها