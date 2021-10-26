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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

۱۹۱ بیمار جدید کرونایی در سیستان وبلوچستان شناسایی شد/ فوت ۳ نفر

۱۹۱ بیمار جدید کرونایی در سیستان وبلوچستان شناسایی شد/ فوت ۳ نفر

زاهدان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: آمار مبتلایان به کرونا در سیستان و بلوچستان با افزایش 191 مورد جدید به ۱۲۷هزار و ۶۴۷ نفر رسید.

سید محمد هاشمی شهری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با اعلام نتایج قطعی آزمایش‌های انجام شده، تا صبح امروز ۱۲۷ هزار و ۶۴۷ نفر در سیستان و بلوچستان به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

وی ادامه داد: از مجموع مبتلایان مثبت آزمایشگاهی دو هزار و ۵۷۸ نفر از هم استانی‌های عزیز علی رغم دریافت استاندارد ترین خدمات درمانی جان خود را از دست داده‌اند که ۳ نفر از هم استانی‌های عزیز در همین ۲۴ ساعت گذشته جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: همان‌گونه که قبلاً نیز اعلام شده است، موارد فوق فقط شامل موارد مثبت و تائید شده آزمایشگاهی است و برخی از بیماران که دارای علائم هستند با تشخیص بالینی پزشکان متخصص مورد درمان و مراقبت لازم قرار گرفته‌اند.

وی تصریح کرد: هم اینک ۵۱ بیمار مبتلا به کرونا و ۱۷۰ بیمار حاد تنفسی در بیمارستان‌های استان سیستان و بلوچستان بستری هستند که بیشترین تعداد مربوط به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان است.

کد مطلب 5336577

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