کشف ۷۳ هزار قرص غیر مجاز از یک عطاری

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عبدالوهاب حسنوند با اعلام این خبر بیان داشت: در پی اطلاع مأموران پایگاه پنجم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران در خصوص توزیع داروهای غیرمجاز توسط متصدی یک عطاری، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار این پلیس قرار گرفت.

وی به شناسایی این عطاری در جنوب تهران اشاره و اظهار داشت: در بررسی‌های اولیه محرز شد که متصدی این واحد صنفی با دپوی مقادیر فراوانی قرص و شرب‌های غیر مجاز، آنان را به مشتریان خاص خود به فروش می‌رساند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر افزود: مأموران با انجام اقدامات گسترده پلیسی و هماهنگی‌های قضائی، پس از تحت نظر قرار دادن ترددهای افراد به این واحد صنفی موفق به دستگیری متصدی این واحد صنفی شدند.

وی با بیان اینکه در بازرسی از داخل مغازه عطاری ۷۳ هزار قرص و ۵۵ لیتر شربت غیر مجاز کشف شد، گفت: کشف جزئیات پرونده در دستور کار مأموران قرار دارد.

سرهنگ حسنوند با اشاره به اینکه در این زمینه پرونده تشکیل و به مراجع قضائی ارسال شد، در پایان خاطرنشان کرد: تأمین نظم عمومی و برخورد با قانون شکنان وظیفه ذاتی پلیس است و هرکس بخواهد امنیت عمومی افراد جامعه را برهم بزند پلیس با آنان برخورد جدی خواهد کرد.