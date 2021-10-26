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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۶

مهر گزارش می‌دهد؛

اخراج ۱۵۰ کارگر از یک شرکت ریسندگی در اصفهان

اخراج ۱۵۰ کارگر از یک شرکت ریسندگی در اصفهان

اصفهان – ۱۵۰ نفر از کارگران با سابقه یک کارخانه ریسندگی در شاهین شهر استان اصفهان به صورت ناگهانی از کار اخراج شدند و هنوز کسی پاسخگوی چرایی این امر نیست.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مریم یاوری: چالش‌های اقتصادی این روزها بیش از گذشته رخ می‌نماید و این بار گریبان کارگران را گرفته و تعدادی از آنها بیکار شده‌اند. این امر در صنعتی‌ترین استان کشور ملموس‌تر از دیگر استان‌ها بوده و اثرات سو آن بر خانواده‌های کارگری بیش از هر منطقه دیگری است.

کارگران سابقه بالای ۱۸ سال کار در شرکت را دارند

در این ارتباط مهدی نادری، نماینده کارگران یک شرکت ریسندگی در استان اصفهان از اخراج ۱۵۰ کارگر این شرکت سخن به میان می‌آورد و به خبرنگار مهر گفت: این شرکت دارای ۱۵۰ نفر پرسنل بود که همگی دارای سابقه کار بالای ۱۸ سال هستند.

وی می‌افزاید: بسیاری از کارگران این شرکت و از جمله خود من ۱۷ سال به دلیل نیاز به حقوق و درآمد با قراردادهای سفید امضا کار کردیم و هر چه با اداره کار نیز نامه نگاری کردیم، به نتیجه نرسیدیم.

این نماینده کارگران با بیان اینکه این کارخانه اواسط تیرماه امسال به گفته مدیران به بهانه بازسازی و تجهیز رو به تعطیلی رفت، تصریح می‌کند: در آن زمان بیش از نیمی از پرسنل با وعده یک هفته تعطیلی اخراج شدن و مابقی نیز در اول شهریور به طور ناگهانی اخراج شدند.

اخراج ۱۵۰ کارگر از یک شرکت ریسندگی در اصفهان

بازگشت ۳۰ نفر به کار بدون امضای قرارداد

وی اضافه می‌کند: در این راستا پس از عدم دریافت پاسخ صحیح از مسئولان کارخانه به اداره کار شاهین شهر و دفتر نماینده مجلس، ۳۰ نفر از کارگران بازگشت به کار شدند و این بار نیز با این کارگران قراردادی امضا نشد.

نادری با بیان اینکه خواسته ما قانونی است و خواستار قانون بازگشت به کار هستیم، تصریح می‌کند: از سوی دیگر نیز ما انتظار احقاق حقوق خود پس از ۱۷ سال کار در این شرکت را داریم.

وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر باید توجه داشت که آگهی فروش شرکت اعلام شده و این در حالی است که حقوق ما پایمال شده است.

مشکلات این واحد اقتصادی به استانداری اصفهان اعلام نشده است

همچنین ولی‌الله هادیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز بی اطلاعی از وقوع چنین اتفاقاتی برای این شرکت ریسندگی گفت: در این زمینه تاکنون برای ما گزارشی ارسال نشده است اما چنانچه کارگران مطالبه خود را به صورت مکتوب ارائه دهند با اولویت دهی به آن خواهیم پرداخت.

صدور حکم توقیف اموال شرکت برای پرداخت بدهی به اشخاص

همچنین کریم علی نقی، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهین شهر نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: این شرکت به دلیل بدهی به اشخاص قادر به تأمین مواد اولیه نیست و محصولات شرکت نیز با حکم دادگاه برای پرداخت بدهی اشخاص توقیف شده است.

گفتنی است تماس‌های مکرر خبرنگار مهر با اسفندیار تاجمیری، فرماندار شاهین شهر و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به مشکلات این کارگران بی پاسخ ماند.

کد مطلب 5336601

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    نظرات

    • مهدی نادری IR ۱۶:۴۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
      7 0
      پاسخ
      ممنون بابت خبررسانی و پیگیری تان
    • مهدی IR ۰۶:۵۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      8 0
      پاسخ
      کارگر بدبخت سه ماه کار کردم تو اصفهان شرکت راهسازی شرق اصفهان محمدیان حقوق ندادن به این گرونی کی به فکر کارگر
    • IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      5 0
      پاسخ
      سلام در صورتی که این کارگران دنبال کار هستند سلام خیلی نگران این کارگران شریف شدم در صورتیکه دنبال کارهستند شرکت ما نیرو میگیره تو شهرک صنعتی مورچه خورت هستش. شماره تماس 45642737 09221047741
    • ناشناس IR ۱۵:۱۷ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      آخرشم میگن کارفرما نداره. عدالت =همیشه حق با کارفرما خواهد بود.
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      2 0
      پاسخ
      این کار گران باید همه شون برند دم مجلس و تحصن کنند تا حقوق از دست رفته شونو بگیر ند هر چقدر تعدا د شون بیشتر باشه بهتر نتیجه می گیرند همه باهم باید باشند
    • اصغر IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۵
      3 0
      پاسخ
      نفرین به این عدالت وقانون
    • مهدی نادری IR ۲۰:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      1 0
      پاسخ
      درصورتی که دولت ازما پشتیبانی کنه و سختی کار ریسندگی رو لحاظ کنه و باتوجه به قراردادهای سفید امضاء (که این یعنی رسمی بودن ما) خیلی راحت میشه با بازنشستگی ما از این بحران خارج شد

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