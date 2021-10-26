اخراج ۱۵۰ کارگر از یک شرکت ریسندگی در اصفهان

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مریم یاوری: چالش‌های اقتصادی این روزها بیش از گذشته رخ می‌نماید و این بار گریبان کارگران را گرفته و تعدادی از آنها بیکار شده‌اند. این امر در صنعتی‌ترین استان کشور ملموس‌تر از دیگر استان‌ها بوده و اثرات سو آن بر خانواده‌های کارگری بیش از هر منطقه دیگری است.

کارگران سابقه بالای ۱۸ سال کار در شرکت را دارند

در این ارتباط مهدی نادری، نماینده کارگران یک شرکت ریسندگی در استان اصفهان از اخراج ۱۵۰ کارگر این شرکت سخن به میان می‌آورد و به خبرنگار مهر گفت: این شرکت دارای ۱۵۰ نفر پرسنل بود که همگی دارای سابقه کار بالای ۱۸ سال هستند.

وی می‌افزاید: بسیاری از کارگران این شرکت و از جمله خود من ۱۷ سال به دلیل نیاز به حقوق و درآمد با قراردادهای سفید امضا کار کردیم و هر چه با اداره کار نیز نامه نگاری کردیم، به نتیجه نرسیدیم.

این نماینده کارگران با بیان اینکه این کارخانه اواسط تیرماه امسال به گفته مدیران به بهانه بازسازی و تجهیز رو به تعطیلی رفت، تصریح می‌کند: در آن زمان بیش از نیمی از پرسنل با وعده یک هفته تعطیلی اخراج شدن و مابقی نیز در اول شهریور به طور ناگهانی اخراج شدند.

بازگشت ۳۰ نفر به کار بدون امضای قرارداد

وی اضافه می‌کند: در این راستا پس از عدم دریافت پاسخ صحیح از مسئولان کارخانه به اداره کار شاهین شهر و دفتر نماینده مجلس، ۳۰ نفر از کارگران بازگشت به کار شدند و این بار نیز با این کارگران قراردادی امضا نشد.

نادری با بیان اینکه خواسته ما قانونی است و خواستار قانون بازگشت به کار هستیم، تصریح می‌کند: از سوی دیگر نیز ما انتظار احقاق حقوق خود پس از ۱۷ سال کار در این شرکت را داریم.

وی اضافه می‌کند: از سوی دیگر باید توجه داشت که آگهی فروش شرکت اعلام شده و این در حالی است که حقوق ما پایمال شده است.

مشکلات این واحد اقتصادی به استانداری اصفهان اعلام نشده است

همچنین ولی‌الله هادیان، مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن ابراز بی اطلاعی از وقوع چنین اتفاقاتی برای این شرکت ریسندگی گفت: در این زمینه تاکنون برای ما گزارشی ارسال نشده است اما چنانچه کارگران مطالبه خود را به صورت مکتوب ارائه دهند با اولویت دهی به آن خواهیم پرداخت.

صدور حکم توقیف اموال شرکت برای پرداخت بدهی به اشخاص

همچنین کریم علی نقی، رئیس اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شاهین شهر نیز در این ارتباط به خبرنگار مهر می‌گوید: این شرکت به دلیل بدهی به اشخاص قادر به تأمین مواد اولیه نیست و محصولات شرکت نیز با حکم دادگاه برای پرداخت بدهی اشخاص توقیف شده است.

گفتنی است تماس‌های مکرر خبرنگار مهر با اسفندیار تاجمیری، فرماندار شاهین شهر و حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی در خصوص رسیدگی به مشکلات این کارگران بی پاسخ ماند.