دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان شمالی برگزار می شود

سردار اسماعیل فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری دومین رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج خراسان شمالی توسط سازمان فضای مجازی سپاه جوادالائمه استان خبر داد و اظهار داشت: این رویداد دوازدهم تا چهاردهم آبان ماه در استان برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه خراسان شمالی ادامه داد: برگزاری رویداد تولید محتوای دیجیتال بسیج، فرصتی ارزشمند جهت جذب ایده‌ها، کشف استعدادها و ساماندهی گروه‌های منسجم تولید محتوا در بستر فضای مجازی است.

وی افزود: این رویداد در محورهای انیمیشن، بازی موبایل و نرم افزار برگزار می‌شود.

فرجی تصریح کرد: تیم‌ها و افراد شرکت کننده در این رویداد در تاریخ مشخص شده در محل برگزاری رویداد حضور یافته و به تولید محتوا می‌پردازند.

فرمانده سپاه جوادالائمه خراسان شمالی در انتها گفت: به برگزیدگان این رویداد دیجیتال، جوایز ارزنده، حمایت‌های مالی، تسهیلات و جذب سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد.