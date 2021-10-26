فرسایش باد زندگی ۱۳۲هزار نفر در استان سمنان را به خطر انداخته است

به گزارش خبرنگار مهر، علی ترابی غروب سه‌شنبه در حاشیه بازدید از پروژه بیابان شاهرود به میزبانی اداره منابع طبیعی این شهرستان ضمن بیان اینکه ۱۹ منطقه استان سمنان تحت تأثیر فرسایش بادی به عنوان یکی از مهم‌ترین جنبه‌های بروز پدیده بیابان‌زایی قرارگرفته است، ابراز داشت: این مناطقی وسعت به مساحت یک‌میلیون و ۳۷۱ هزار و ۶۷۵ هکتار را شامل می‌شود که در صورت عدم توجه به این معضل زندگی ۱۳۲ هزار ساکن استان سمنان بر اثر فرسایش بادی در مخاطره قرار خواهد گرفت.

وی بابیان اینکه فرسایش بادی سالانه متوسط معادل ۳۳۰ میلیارد ریال خسارت به استان سمنان وارد می‌کند، افزود: ۳۲ هزار هکتار اراضی کشاورزی و ۱۵۰ هزار هکتار مراتع نیز در خطر فرسایش بادی قرار دارند و همچنین باید گفت ۲۵۰ واحد تأسیسات صنعتی نیز از این آسیب بی‌بهره نخواهند بود.

سرپرست معاونت فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان بابیان اینکه از مناطق تحت تأثیر ۵۳۵ هزار و ۱۷۳ هکتار کانون بحرانی فرسایش بادی شناخته‌شده است، ابراز داشت: این کانون‌ها به یک هزار و ۵۷۸ کیلومتر جاده اصلی و فرعی استان ۲۰۰ کیلومتر راه‌آهن و ایستگاه‌های مربوطه آسیب وارد می‌کند.

ترابی بابیان اینکه برای جلوگیری از این آسیب‌ها همه ساله برنامه‌های مدونی در حوزه بیابان برای استان سمنان تدوین و اجرا می‌شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه درخت مانع فرسایش بادی می‌شود لذا تنها طی سال گذشته یک هزار و ۵۰۰ هکتار جنگل دست کاشت اجرا و دو هزار و ۸۰۰ هکتار آبیاری سنواتی انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه ۵.۲ میلیون هکتار عرصه‌های بیابانی در سطح استان سمنان وجود دارد، افزود: اجرای یک هزار و ۲۰۰ هکتار پروژه مدیریت روان آب، ۴۰ کیلومتر بادشکن غیر زنده بر روی تپه‌های ماسه‌ای و هفت هزار و ۴۰۰ هکتار پروژه مدیریت چرا و حفاظت و قرق در استان به اجرا درآمده است.