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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۹

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

دختر کماندار حذف شد

دختر کماندار حذف شد

مبینا با شکست برابر نماینده ژاپن به کار خود در رقابت های تیروکمان در بخش انفرادی ریکرو پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مبینا فلاح، نماینده ایران در رقابت‌های ریکرو انفرادی زنان بازی‌های آسیایی ناگویا، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل نانامی آساکونو از ژاپن شکست خورد.

فلاح در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کماندار ژاپنی شد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.

کد مطلب 6962037

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