دختر کماندار حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، مبینا فلاح، نماینده ایران در رقابت‌های ریکرو انفرادی زنان بازی‌های آسیایی ناگویا، در مرحله یک‌هشتم نهایی مقابل نانامی آساکونو از ژاپن شکست خورد.



فلاح در این دیدار با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کماندار ژاپنی شد و از صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی بازماند.