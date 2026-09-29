رضا مقاتلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این برنامه که در روستای چاه حسین جمال برگزار شد مردم دهستان کبگان بدون واسطه مسائل، مشکلات و درخواست‌های خود را با فرماندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی در میان گذاشتند و موضوعات مطرح‌شده برای بررسی و رفع مشکلات در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه، نوسازی و اصلاح شبکه آب، فرسودگی شبکه آبرسانی، ضعف ولتاژ شبکه برق، شبانه‌روزی شدن درمانگاه، افزایش اعتبارات عمران روستایی، تقویت تجهیزات مدارس و پرداخت تسهیلات به صیادان از مهم‌ترین مطالبات مردم این دهستان بود.

فرماندار دشتی ادامه داد: برای رفع مشکلات مطرح‌شده، دستورات لازم به مدیران دستگاه‌های اجرایی صادر شده و موضوعات تا حصول نتیجه و رفع مشکلات پیگیری خواهد شد.

مقاتلی با تأکید بر ضرورت حضور مدیران در میان مردم گفت: برگزاری میزهای ارتباطات مردمی فرصتی برای شنیدن مستقیم مطالبات شهروندان و تسریع در روند رسیدگی به مشکلات است و این برنامه‌ها در مناطق مختلف شهرستان ادامه خواهد داشت.