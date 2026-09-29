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۷ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۷

۱۰ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت هفته دفاع مقدس در کرمان آزاد می شوند

۱۰ زندانی جرائم غیرعمد به مناسبت هفته دفاع مقدس در کرمان آزاد می شوند

کرمان- مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، زمینه آزادی ۱۰ زندانی جرائم غیرعمد در استان کرمان با مشارکت خیرین و همراهی نیکوکاران فراهم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حجت الله موسوی قوام، با تاکید بر این موضوع که اقدامات ستاددیه فقط در راستای کمک به زندانیان نیازمند و آبرومند جرائم غیر عمد می باشد، گفت: مجموعه بدهی این افراد بیش از یک هزار و 788 میلیارد ریال بوده که با تلاش نمایندگان ستاد دیه در سطح زندان های استان، بیش از یک هزار و 732 میلیارد ریال از شکات تخفیف و رضایت اخذ شده است.

وی افزود: در نهایت زمینه آزادی این افراد با پرداخت مبلغ 32 میلیارد و 790 میلیون ریال از محل کمک های مردمی و خیرین و تسهیلات قرض الحسنه بانک های عامل فراهم شده است.

مدیرنمایندگی ستاد دیه استان کرمان در ادامه با تاکید بر ضرورت مشارکت خیرین و همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط، گفت: پیشگیری از وقوع جرم نیازمند هم‌افزایی و اقدام هماهنگ میان مجموعه‌های مختلف و همراهی مردم است.

موسوی قوام، افزود: حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، افزایش آگاهی عمومی و فراهم‌کردن زمینه دسترسی افراد به مشاوره و خدمات حمایتی می‌تواند در کاهش زمینه‌های بروز آسیب و جرم مؤثر باشد و خیرین نیز با مشارکت در برنامه‌های اجتماعی و حمایتی، در تقویت این مسیر نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به اینکه کاهش ورود افراد به چرخه جرم، در کنار حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد و خانواده‌های آنان اهمیت دارد، بر تداوم همکاری نهادهای مسئول و استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و خیرین تأکید کرد.

مدیر نمایندگی ستاد دیه استان کرمان در پایان خواستار تقویت برنامه‌های پیشگیرانه و گسترش مشارکت‌های مردمی برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و حمایت ازخانواده‌های نیازمند شد.

کد مطلب 6962032

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