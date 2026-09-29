خارگ زیستگاه مهم آهوی ایرانی؛ تامین علوفه و تغذیه دستی برای تداوم حیات

خبرگزاری مهر٬ گروه استانها: جزیره خارگ به واسطه موقعیت جغرافیایی و ساختار طبیعی خود، شرایط متفاوتی با بسیاری از زیستگاههای حیات وحش دارد. محدود بودن عرصه طبیعی جزیره و وجود کاربریهای مختلف از جمله تأسیسات نفت و گاز، صنعتی و زیرساختی، ظرفیت زیستگاهی برای گونههای جانوری را با محدودیتهایی مواجه کرده است.
در این میان، آهو ایرانی یکی از شناختهشدهترین گونههای جانوری خارگ محسوب میشود و حضور این حیوانات بخشی از سیمای طبیعی جزیره را شکل داده است.
آهوان خارگ علاوه بر ارزش زیستمحیطی، برای ساکنان و گردشگران این جزیره نیز به عنوان یکی از جلوههای شاخص حیات وحش شناخته میشوند.
با این حال، استمرار خشکسالی در سالهای اخیر، شرایط زیستگاهی آهوان را دشوارتر کرده است. کاهش بارندگی و در پی آن کاهش پوشش گیاهی طبیعی، دسترسی این حیوانات به منابع غذایی را محدود کرده و ضرورت استفاده از روشهای حمایتی و تأمین دستی علوفه را افزایش داده است.
موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که ساختار طبیعی جزیره نیز امکان توسعه سریع پوشش گیاهی را محدود میکند. بستر مرجانی و شرایط سخت زمین در خارگ، در کنار کاهش بارندگی، باعث شده است تأمین منابع غذایی مورد نیاز آهوان به یکی از محورهای اقدامات حفاظتی در این زیستگاه تبدیل شود.
در چنین شرایطی، حفاظت از آهوهای خارگ صرفاً به معنای جلوگیری از تهدیدهای مستقیم علیه حیات وحش نیست، بلکه مدیریت زیستگاه و تأمین نیازهای اولیه این گونه نیز بخشی از فرآیند حفاظت به شمار میرود؛ موضوعی که همکاری دستگاههای مرتبط و مجموعههای مستقر در جزیره را ضروری میکند.
در همین راستا، اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با همکاری مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ، نسبت به تأمین و انتقال هفت تن علوفه برای تغذیه آهوان این جزیره اقدام کرده است؛ اقدامی که با هدف پشتیبانی از جمعیت این گونه در شرایط خشکسالی و کاهش منابع غذایی طبیعی انجام شده است.
تامین علوفه برای تداوم حیات
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه جزیره خارگ در زیستبوم استان، اظهار کرد: جزیره خارگ یکی از مناطق مهم زیستمحیطی استان بوشهر است که در کنار شرایط خاص راهبردی، اقتصادی و نظامی و وجود کاربریهای صنعتی و تأسیسات نفت و گاز، از گذشته به عنوان یکی از زیستگاههای مهم گونههای شاخص جانوری شناخته شده است.
عبدالرحمن مرادزاده افزود: آهو ایرانی یکی از نمادهای شاخص حیات وحش در جزیره خارگ محسوب میشود و حضور این گونه در زیستگاههای جزیره، بخشی از ظرفیتهای طبیعی و زیستمحیطی منطقه را شکل داده است.
هفت تن علوفه برای تغذیه آهوان این منطقه تأمین شده است تا در شرایط موجود بخشی از نیاز غذایی این گونه تأمین شود مدیرکل حفاظت محیط زیست استان بوشهر با اشاره به محدودیتهای زیستگاهی در خارگ بیان کرد: شرایط جزیرهای این منطقه و محدود بودن عرصههای طبیعی، جمعیت آهوها را همواره با چالشهایی مواجه کرده است و از این رو مدیریت جمعیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای تداوم حیات این گونه اهمیت ویژهای دارد.
مرادزاده ادامه داد: اداره کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر ضمن مدیریت جمعیت آهوان، تلاش میکند اقدامات حفاظتی لازم برای ارتقای شرایط زیستی این گونه را با وجود محدودیتهای موجود فراهم کند و در این مسیر، همکاری مجموعههای مستقر در جزیره اهمیت زیادی دارد.
وی از تأمین علوفه مورد نیاز آهوان خارگ خبر داد و گفت: در راستای اجرای تفاهمنامه همکاری با مدیریت عملیات عمومی جزیره خارگ، هفت تن علوفه برای تغذیه آهوان این منطقه تأمین شده است تا در شرایط موجود بخشی از نیاز غذایی این گونه تأمین شود.
تغذیه دستی آهوان خارگ
مسئول محیط زیست جزیره خارگ نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای برنامه تغذیه دستی آهوان، اظهار کرد: در پی توافقنامه میان محیط زیست و مدیریت عملیات عمومی خارگ، هفت تن علوفه برای تغذیه دستی آهوان تأمین و به جزیره منتقل شد.
مهدی یزدانپناه افزود: خشکسالیهای پیاپی طی سالهای اخیر، شرایط زیستگاهی آهوان را تحت تأثیر قرار داده است و کاهش منابع طبیعی غذایی، نیاز به حمایت و تأمین علوفه برای این گونه را افزایش داده است.
این آهوان تنها یک گونه شاخص جانوری نیستند، بلکه بخشی از تنوع زیستی جزیره را تشکیل میدهند و حضور آنها در محیط طبیعی خارگ از جنبههای مختلف زیستمحیطی و اجتماعی دارای اهمیت است مسئول محیط زیست جزیره خارگ با اشاره به شرایط طبیعی این جزیره بیان کرد: ساختار سخت زمین و بستر مرجانی خارگ از جمله عواملی است که در کنار خشکسالی، رویش و گسترش پوشش گیاهی طبیعی را محدود کرده و دسترسی آهوان به منابع غذایی را با چالش مواجه میکند.
یزدانپناه با تأکید بر اهمیت زیستشناختی آهوهای خارگ ادامه داد: این آهوان تنها یک گونه شاخص جانوری نیستند، بلکه بخشی از تنوع زیستی جزیره را تشکیل میدهند و حضور آنها در محیط طبیعی خارگ از جنبههای مختلف زیستمحیطی و اجتماعی دارای اهمیت است.
وی خاطرنشان کرد: حضور آهوان در خارگ علاوه بر نقشی که در تنوع زیستی منطقه دارد، به تلطیف فضای زیباشناختی جزیره و بهبود شرایط اجتماعی برای ساکنان و گردشگران کمک میکند و از این رو حمایت از این گونه باید به عنوان بخشی از مسئولیت حفاظت از طبیعت جزیره مورد توجه قرار گیرد.
تداوم حضور آهوان در خارگ، بیش از هر چیز به مدیریت صحیح زیستگاه و تأمین نیازهای اولیه آنها در دورههای دشوار اقلیمی وابسته است. در شرایطی که خشکسالی منابع طبیعی غذا را کاهش داده، تغذیه دستی میتواند به عنوان اقدامی حمایتی، بخشی از فشار واردشده بر جمعیت این گونه را کاهش دهد.
از سوی دیگر، تجربه خارگ نشان میدهد حفاظت از حیات وحش در جزایر تنها با اقدامات معمول حفاظتی امکانپذیر نیست و باید شرایط خاص زیستگاه، محدودیت منابع طبیعی، ساختار زمین و آثار خشکسالی نیز در برنامهریزیهای محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد.
تأمین هفت تن علوفه برای آهوان خارگ را میتوان بخشی از همین رویکرد دانست؛ اقدامی که با همکاری محیط زیست و مدیریت عملیات عمومی جزیره انجام شده و میتواند در دوره خشکسالی، دسترسی آهوان به منابع غذایی را تا حدی پشتیبانی کند و زمینه تداوم حضور این گونه شاخص در زیستگاه طبیعی خود را فراهم آورد.
نظر شما