۲۶ جایگاه عرضه بنزین قم فعال شده است

سید محمود طاهری سه شنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت جایگاه‌های سوخت استان قم گفت: از ۶۲ جایگاه فعال عرضه بنزین در قم، تعداد ۲۶ جایگاه فعال شده است.

وی با اشاره به تلاش همه جانبه مسئولان امر برای راه اندازی تمام جایگاه‌های سوخت استان قم افزود: هم اکنون بیش از یک سوم جایگاه‌ها فعال است که ما می‌خواهیم به طور کامل تمام جایگاه‌ها را فعال کنیم.

رئیس شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی استان قم با اشاره به ایراد سیستمی پیش آمده تصریح کرد: فعلاً زمان مشخصی برای اتصال سرورها مشخص نیست.

طاهری با تکذیب هرگونه شایعه پیرامون افزایش قیمت بنزین تاکید کرد: افزایش قیمت بنزین به هیچ عنوان در دستور کار نیست.

وی همچنین در انتها گفت: برای سهمیه موجود در کارت‌های سوخت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید.

لازم به ذکر است به گفته برخی مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، کارشناسان امر در تلاش هستند که مشکل پیش آمده را تا فردا برطرف کنند.