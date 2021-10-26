توافق ایران و ترکمنستان در بخش های انرژی، ترانزیت و بازرگانی

به گزارش خبرنگار مهر رستم قاسمی در شانزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکمنستان با بیان اینکه دو کشور چند میلیارد دلار تبادلات تجاری دارند گفت: در این نشست قرار شد در سه حوزه انرژی، ترانزیت و تجارت مذاکراتی صورت گیرد و توافق کنیم.

وی افزود: در حوزه انرژی شامل برق و گاز توافقاتی صورت گرفته و در این نشست نهایی می‌شود. ما در این بخش روابط گسترده‌ای با ترکمنستان داریم.

وزیر راه و شهرسازی افزود: نکته تعیین کننده موضوع ترانزیت بود و قرار شد ترانزیت ریلی را به دو برابر افزایش دهیم. همچنین در بخش ترددهای زمینی نیز قرار شد جابجایی‌ها در مرزها تقویت شود. مرزها دو سال است که مسدود بود و اخیراً سه مرز ما با ترکمنستان گشایش یافته است.

قاسمی ادامه داد: در حمل و نقل دریایی هم مذاکراتی کردیم. ما با ظرفیت‌هایی که در بنادر شمالی داریم امکان افزایش تبادلات وجود دارد.

وی تصریح کرد: قرار شد ترکمنستان به تفاهمنامه سه جانبه هند، افغانستان و ایران موسوم به توافقنامه چابهار اضافه شود که به تقویت بندر چابهار می‌انجامد. همچنین دو کشور در بنادر یکدیگر سرمایه گذاری می‌کنند.

وزیر راه به موضوع سوم مذاکرات اشاره و اظهار کرد: در بخش تجارت میان دو کشور ظرفیت تبادلات زیادی به دلیل قرار گرفتن در مسیر تجارت جهانی وجود دارد. ایجاد روابط بیشتر با چین و هند از طریق ایران و ترکمنستان فراهم خواهد شد. کنفرانسی در هفته آینده میان ایران، ترکمنستان و همسایگان برگزار خواهد شد.

قاسمی یادآور شد: قرار شد در توافقنامه نهایی افزایش سقف تجارت دو کشور گنجانده شود.

وی خاطرنشان کرد: قبلاً سالانه نمایشگاه سطح بالایی از معرفی کالاهای ایرانی در ترکمنستان برگزار می‌شد که بلافاصله تجارت یک میلیارد دلاری از کالاهای ایرانی در این کشور شکل می‌گرفت. قرار شد مجدداً این نمایشگاه برگزار شود.

وزیر راه تاکید کرد: در این نشست فصل جدیدی از روابط دو کشور را بعد از رکودی که داشته‌ایم در حوزه‌های مختلف شاهد خواهیم بود.

قاسمی گفت: امروز و فردا نشست‌های کارشناسی ادامه دارد که امیدواریم در پایان این نشست‌ها به توافقات خوبی دست یابیم.