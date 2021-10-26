شرایط حضور کارمندان در محل کار/کارت واکسن الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن فرهادی گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هم اکنون واکسن نیز از جمله شیوه نامه‌های بهداشتی محسوب می‌شود و داشتن کارت واکسن هم جزو اصول اساسی شده است.

وی افزود: همه کارکنان دولت موظف هستند با تزریق واکسن و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی از جمله زدن ماسک، رعایت فاصله گذاری مناسب و بهداشت فردی و شستشو و تهویه مناسب در محل کار حاضر باشند از این رو با این شرایط طبیعتاً بحث دورکاری نیز اهمیت خود را از دست می‌دهد.

فرهادی ادامه داد: با این وجود تعدادی از کارکنان هستند که شرایط ویژه از جمله بیماری خاص و یا فرزند کوچک دارند که دورکاری را برای آنها باید لحاظ کرد که مهم‌ترین شخص برای شناخت این افراد نیز مدیر مستقیم آن بخش است که مراتب را به نیروی انسانی آن بخش اعلام تا این افراد از دورکاری استفاده کنند.

معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت تأکید کرد: کم کم به سمتی می‌رویم که حضور همه کارکنان دولت با تزریق واکسن در محل کار امکان پذیر است، وزارت بهداشت پیشتر از این نیز به نهادها و سازمان‌ها و حتی شرکت‌های خصوصی برای حضور کارکنان در محل کار تمهیداتی از جمله ماسک و تهویه مناسب و اصول بهداشتی را اعلام کرده بود.