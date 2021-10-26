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۴ آبان ۱۴۰۰، ۲۱:۲۴

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران:

اخبار پایین بودن تعداد وکلا در ایران جنگ روانی است/ آمار غلط است

اخبار پایین بودن تعداد وکلا در ایران جنگ روانی است/ آمار غلط است

بجنورد- رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران در خصوص تعداد پایین وکلا در ایران در قیاس با سایر کشورها گفت: این مسئله بیشتر جنگ روانی بود؛ به نظر من آمار نادرست است.

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جعفر کوشا در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به سوالی مبنی بر تعداد پایین وکلا در ایران در قیاس با سایر کشورها، اظهار کرد: ایران وکیل کم ندارد زیرا به ازای هر ۹۰۰ نفر یک نفر وکیل موجود است و به نظر نمی‌رسد اختلاف ایران با سایر کشورها فاحش باشد.

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا ایران ادامه داد: این مسئله بیشتر یک جنگ روانی است تا ظرفیت‌ها را اضافه کنند؛ به نظر من آمار نادرست است.

وی در خصوص وکالت‌های نجومی نیز گفت: این مسئله هم یک جنگ روانی است؛ اکنون ۴۰ درصد وکلا قدرت تمدید پروانه خود را ندارند.

کوشا در انتها گفت: قطعاً برخی وکلا وجود دارند که رقم‌های بالایی می‌گیرند اما نمی‌شود آن را به همه تعمیم داد.

کد مطلب 5336839

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    نظرات

    • علیرضا IR ۲۲:۳۸ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۴
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      پاسخ
      بنظرمیرسد که مقایسه کشورمان با دیگر کشورها اشتباه است زیرا با وجود وکلا در انجا همیشه کار برای انها وجود دارد خانواده ها و افراد برای هر کاری وکیل میگیرند و دخل انها از خرجشان بیشتر است و افزایش وکیل روی حساب و کتاب میباشد ولی در اینجا بی رویه بیشتر دانشگاه ها لیسانس حقوق و همینطور هرساله ..........

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