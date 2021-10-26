برداشت ۱۴۰۰ تن انار ارگانیک از باغات شهرستان خداآفرین

به گزارش خبرنگار مهر، رشید نظمی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران با بیان اینکه پنبه که در جهان به آن طلای سفید نام نهاده‌اند از جمله محصولات استراتژیک و ارز آور می‌باشد که علاوه بر تأمین مواد اولیه صنایع نساجی و روغن کشی، در اشتغال زایی بخش کشاورزی، صنعت و بازرگانی نقش مهمی ایفا می‌کند گفت: کمتر محصولی از نظر قابلیت اشتغال زایی، ایجاد ارزش افزوده و تنوع فرآورده‌ها با پنبه برابری می‌کند.

وی با اشاره به سطح زیر کشت ۹۰۰ هکتاری پنبه در شهرستان خداآفرین و میانگین تولید ۴.۳ تن در هکتار و تولید در ۷ تن در هکتار در مزارع شاخص گفت: پیش بینی می‌شود ۴ هزار تن پنبه از مزارع شهرستان خداآفرین برداشت شود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان خداآفرین نرخ خرید هر کیلو پنبه توسط دو کارخانه پنبه پاک کنی را ۲۱ هزار تومان دانشت (از زمان شروع خرید، قیمت از ۲۰,۰۰۰ تومان الی ۲۵ هزار تومان متغیر بوده است) و با بیان اینکه قیمت خرید تضمینی سالجاری ۷۵۰۰ تومان و برای سال آینده ۱۵,۰۰۰ تومان تعیین شده است ادامه داد: با توجه به اینکه نرخ بازار آزاد از نرخ تضمینی وش پنبه بیشتر می‌باشد پیش بینی می‌شود کشاورزان امسال نیز مثل سال گذشته محصول پنبه خود را در بازار آزاد بیش از نرخ تضمینی به فروش برسانند.

وی با اشاره به اینکه ۶۱۰ بهره بر دار بصورت مستقیم در کار تولید پنبه مشغول به کار هستند گفت: انواع ارقام پنبه همچون مای ترکیه (۸۵ درصد)، ورامین (۱۰ درصد) و سایر ارقام همچون خورشید، ساجد و… (۵ درصد) در این شهرستان کشت شده است.

نظمی با بیان اینکه تاکنون بیش از ۲ هزار تن وش پنبه برداشتی شهرستان خداآفرین بصورت آزاد توسط دو شرکت پنبه پاک کنی مستقر در شهرستان خریداری شده است ادامه داد: شهرستان خداآفرین براساس عملکرد و سطح زیر کشت محصول پنبه (۹۵ درصد)، رتبه نخست آذربایجان شرقی را دارا است.

وی با بیان اینکه این محصول استراتژیک در حال حاضر عمدتاً در بخش گرمادوز این شهرستان تولید می‌شود و تاریخ برداشت همه ساله از اوایل مهر ماه لغایت آخر دی ماه اتفاق می‌افتد افزود: طرح انتخاب مشارکتی ارقام (pvs) در سطح یک هکتار توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با اعتبار ۱۹۰ میلیون تومان و پایلوت تغذیه در سطح پنج هکتار با اعتبار ۳۲۰ میلیون ریال اجرا گردیده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خداآفرین تاکید نمود: از پنبه دانه نیز به عنوان خوراک دام در دامداری‌ها استفاده می‌گردد.

وی با بیان اینکه انار سرخ درختان باغ‌های مینجوان واقع در بخش عاشیقلو شهرستان خداآفرین در حاشیه رود مرزی ارس از جمله محصولات ارگانیک و محصول سالم این منطقه به شمار می‌رود افزود: با توجه به اینکه بیشتر باغداران منطقه خداآفرین زنبوردار نیز می‌باشند لذا به دلیل عدم سم پاشی با توجه به صنعت زنبورداری، انار تولید شده بصورت محصول سالم و ارگانیک است.

وی با بیان اینکه شهرستان خداآفرین با میزان سطح زیر کشت ۱۸۶ هکتار رتبه دوم تولید محصول انار را بعد از جلفا به خود اختصاص داده است گفت: در سالجاری با برداشت و تولید میانگین ۷.۵ تن انار در حدود ۱۴۰۰ تن انار ارگانیگ و محصول سالم از باغات شهرستان خداآفرین برداشت شده است.

نظمی با اشاره به بالا بودن انبارداری رقم انار گلوشاه افزود: ارقام مختلف انار همچون گلوشاه یا بومی ملس، شیرین یزد، ملس و شیرین ساوه و خاتونی در این شهرستان کشت شده است.

گفتنی است شهرستان خداآفرین از شمال با کشور جمهوری آذربایجان، از شرق با شهرستان کلیبر، از جنوب با شهرستان ورزقان و از غرب با شهرستان جلفا همسایه است و در شمال‌شرقی استان آذربایجان‌شرقی قرار دارد.