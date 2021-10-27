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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۳۰

به همت روحانی مستقر؛

مشکل دامداران روستای «خلیفه‌لو» در جعفرآباد برطرف شد

مشکل دامداران روستای «خلیفه‌لو» در جعفرآباد برطرف شد

پارس‌آباد - روحانی مستقر روستای خلیفه لو در جعفرآباد بیله سوار با پیگیری مکرر از جهاد کشاورزی، مشکل دامداران این روستا را برطرف کرد.

حجت‌الاسلام محمد جواد قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به فعالیت گسترده روحانیون در روستاهای شهرستان بیله‌سوار اشاره و اظهار کرد: مشکلات و آسیب‌های اجتماعی روستاهایی که در آنها روحانی مستقر حضور دارد بسیار پایین است.

وی گفت: حجت‌الاسلام خلیل آقایی فرد روحانی مستقر روستای خلیفه لوی جعفرآباد در مدت فعالیت خود در این روستا ارتباط قوی و مستمر با اهالی برقرار کرده و همواره در رفع مشکلات آنان با ادارات مختلف هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیله سوار افزود: در نشست مشترک با روحانی هجرت روستای خلیفه لو، اعضای شورا، دهیار و فرمانده پایگاه این روستا مشکل دامداران مورد بررسی قرار گرفت و تبدیل روش دامداری سنتی به مدرن مورد تأیید قرار گرفت و روحانی مستقر این روستا اقدامات لازم برای پیگیری از ادارات جهاد کشاورزی و دامپزشکی را آغاز کرد.

مشکل دامداران روستای «خلیفه‌لو» در جعفرآباد برطرف شد

حجت‌الاسلام قربانی بر همکاری بنیاد برکت در این خصوص اشاره کرد و گفت: با همکاری مستمر بنیاد برکت در این شهرستان بساری از مشکلات در فاصله زمانی کوتاه و با رضایت اهالی روستاها رفع شده است.

حجت‌الاسلام قربانی افزود: با توجه به اشتغال ۹۰ درصد از اهالی روستای خلیفه لو به شغل دامداری، تغییر شغل دامداری سنتی به مدرن و استفاده از احشام سبک و سنگین نژادی برای بهره مندی بیشتر از دام، طرح مورد نظر مورد استقبال دامداران این روستا قرار گرفت.

وی گفت: کلاس‌های آموزشی در حوزه دامپزشکی برای دامداران روستای خلیفه لو با همکاری جهاد کشاورزی و دامپزشکی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 5337083

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