حجت‌الاسلام محمد جواد قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، به فعالیت گسترده روحانیون در روستاهای شهرستان بیله‌سوار اشاره و اظهار کرد: مشکلات و آسیب‌های اجتماعی روستاهایی که در آنها روحانی مستقر حضور دارد بسیار پایین است.

وی گفت: حجت‌الاسلام خلیل آقایی فرد روحانی مستقر روستای خلیفه لوی جعفرآباد در مدت فعالیت خود در این روستا ارتباط قوی و مستمر با اهالی برقرار کرده و همواره در رفع مشکلات آنان با ادارات مختلف هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بیله سوار افزود: در نشست مشترک با روحانی هجرت روستای خلیفه لو، اعضای شورا، دهیار و فرمانده پایگاه این روستا مشکل دامداران مورد بررسی قرار گرفت و تبدیل روش دامداری سنتی به مدرن مورد تأیید قرار گرفت و روحانی مستقر این روستا اقدامات لازم برای پیگیری از ادارات جهاد کشاورزی و دامپزشکی را آغاز کرد.

حجت‌الاسلام قربانی بر همکاری بنیاد برکت در این خصوص اشاره کرد و گفت: با همکاری مستمر بنیاد برکت در این شهرستان بساری از مشکلات در فاصله زمانی کوتاه و با رضایت اهالی روستاها رفع شده است.

حجت‌الاسلام قربانی افزود: با توجه به اشتغال ۹۰ درصد از اهالی روستای خلیفه لو به شغل دامداری، تغییر شغل دامداری سنتی به مدرن و استفاده از احشام سبک و سنگین نژادی برای بهره مندی بیشتر از دام، طرح مورد نظر مورد استقبال دامداران این روستا قرار گرفت.

وی گفت: کلاس‌های آموزشی در حوزه دامپزشکی برای دامداران روستای خلیفه لو با همکاری جهاد کشاورزی و دامپزشکی برگزار خواهد شد.