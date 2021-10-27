حذف پورتو با وجود گلزنی مهاجم ایران/ طارمی:به کارمان ادامه میدهیم

به گزارش خبرنگار مهر، در یکی از مسابقات مرحله گروهی لیگ‌کاپ پرتغال روز سه شنبه تیم‌های پورتو و سانتاکلارا به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برد ۳ بر ۱ سانتاکلارا به پایان رسید.

مهدی طارمی مهاجم ایرانی پورتو در این مسابقه نیمکت نشین بود و از دقیقه ۶۵ به جای «تونی مارتینز» وارد زمین شد. طارمی زمانی که تیمش با دو گل از سانتاکلارا عقب بود، توانست یکی از گل‌های خورده را در دقیقه ۸۳ جبران کند اما در نهایت پورتو بازنده شد.

محمد محبی مهاجم ایرانی سانتاکلارا هم در این مسابقه در ترکیب اصلی تیمش قرار داشت و ۹۰ دقیقه بازی کرد. محبی از داور بازی کارت زرد گرفت.

پورتو یک بازی دیگر در لیگ‌کاپ برابر ریوآوه انجام می‌دهد اما با توجه به باخت برابر سانتاکلارا شانس صعود به مرحله نیمه نهایی را از دست داد و باید این تیم را حذف شده تلقی کرد.

طارمی در پایان این مسابقه با ابراز ناراحتی از شکست پورتو گفت: این نتیجه‌ای نبود که ما می‌خواستیم. موقعیت‌های گلزنی زیادی داشتیم ولی بدشانس بودیم. به کار خود ادامه خواهیم داد. می‌خواهم از هوادارانی که به ورزشگاه آمدند تشکر کنم. هر کاری که ممکن است را انجام خواهیم داد.

مهاجم ایرانی پورتو در خصوص فشردگی مسابقات این تیم و برگزاری دو بازی در یک هفته تاکید کرد: این برای باشگاهی مثل پورتو طبیعی است. ما به این مسئله عادت کرده‌ایم. به اندازه کافی مشکل داشته‌ایم ولی این بخشی از فوتبال است.