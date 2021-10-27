زیباسازی محیط کار با استفاده از مبلمان و صندلی اداری

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، زیبا سازی و جذاب کردن محیط کار، یکی از پرکاردترین روش هایی است که امروزه کارفرماها به دنبال آن هستند.

استفاده از مبلمان و میز اداری مناسب و استاندارد

یکی از مهم ترین عواملی که باعث زیبایی فضای کاری شما می شود، خرید مبلمان و میز اداری مناسب است. مبلمان و میز اداری وسیله ای است که بیشترین ساعت کاری شما و کارمندانتان در دفتر کار با آن ها می گذرد و در ورود به یک ساختمان اداری، اولین چیزی که به چشم می آید، مبلمان اداری و صندلی هایی است که افراد بر روی آن می نشینند.

علاوه بر زیبایی که هنگام خرید میز اداری و مبلمان اداری باید به آن‌ها توجه کنید، استاندارد بودن آن نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. فرض کنید چند میز، صندلی و مبلمان اداری خریداری کرده‌اید که از زیبایی زیادی برخوردار هستند اما از استانداردهای لازم برخوردار نیستند. در چنین شرایطی هرچقدر هم مبلمان و میز شما زیبا باشد، باز هم پس از مدتی کارمندان و حتی خودتان دچار آسیب‌های جسمی خواهید شد و همین امر باعث کاهش بازدهی شما خواهد شد.

مبلمان اداری انتخاب شده توسط مدیران مجموعه باید دارای ویژگی هایی باشند تا کارمندان در ساعات اداری بتوانند از آن ها به نحو احسنت استفاده کنند و بتوانند کارایی خود را بالا تر ببرند از این رو یکی از لوازمی که بسیار پر فروش و بسیار کاربردی در حوزه دفاتر و شرکت هاست به صندلی های اداری بر می گردد. صندلی های اداری دارای ویژگی هایی هستند و می توانید بهترین و ارزان ترین قیمت ها را با بالاترین کیفیت خریداری نمایید اما باید به چند نکته در این خصوص توجه داشته باشید تا دچار سر درگمی نشوید.

صندلی های اداری یکی از پر مصرف ترین وسایل دفاتر می باشند که باید دارای نشیمنی مناسب و همچنین پشتی صندلی استانداردی باشد تا کارمندان و مشتریان بتوانند ساعت ها از آنها استفاده نمایند و بدون هیچ دردی در ستون فقرات و بیماری های مرتبط را نداشته باشند. اگر پشتی کمری دارای تغییر زاویه باشد بهتر است تا بسته به فرم بدن فرد بتواند میزان زاویه مناسب را به صندلی بدهد تا راندمان کاری خود را بیشتر نماید.

صندلی اداری بهتر است دارای چرخ باشد تا علاوه بر جابجایی آسان ، کارمندان بتوانند در ساعات مختلف برای استراحت و کار راحتی و سهولت داشته باشند. بهتر است از صندلی های اداری ۵ چرخ استفاده نمایید و صندلی اداری را انتخاب کنید که دارای دسته برای گذاستن آرنج باشد.

صندلی اداری دارای دسته بندی مختلفی است و قبل از خرید آن می بایستی از هدف خرید اطلاعات داشته باشید. تنظیم ارتفاع بسیار مهم است و نسبت به قد فرد باید تغییر کند تا نسبت به میز و همچنین مانیتور روبروی فرد همسان گردد.

نوع قیمت گذاری صندلی های اداری بسته به متریال و همچنین ویژگی ها و قابلیت های آن دست خوش تغییرات است و نمی توان عددی ثابت برای آن پیدا کرد زیرا دارای تنوع و برند های مختلفی هستند و با توجه به نرخ ارز و تغییر قیمت مواد اولیه دچار نوساناتی هستند از این رو پیشنهاد نی شود که نسبت به بودجه خود خرید را انجام داده و کمی سخت گیرانه به آن بپردازید زیرا مدت طولانی از آنها استفاده می شود و باید دارای کیفیت بالایی باشد و علاوه بر آن صندلی اداری خریداری کنید که دارای برندی معتبر و با ضمانت نامه و همچنین خدمات پس از فروش مناسبی باشد زیرا این وسایل مصرفی بوده و احتمال خرابی در آنها بسیار است. همچنین در هنگام خرید صندلی اداری به نوع بدنه و اندازه آن دقت داشته باشید تا مناسب برای انواع میز های کارمندی باشد.شما می توانید تمامی ویژگی های بالا را یکجا در سایت فروشگاهی چیدمان برتر به نشانی https://chidemanbartar.com/ در اختیار داشته باشید.

صندلی اداری دارای تنوع بسیاری است که می توان به سایز ، ابعاد ، رنگ و نوع آنها اشاره کرد. عمده ترین صندلی های اداری طراحی و تولید شده از جنس پلاستیک و فلز می باشد که بسته به مدل و همچنین متریال دارای تنوع بسیاری هستند. اصولان صندلی های اداری یا office chair در دو نوع معمولی و چرخدار تولید می شوند. البته نا گفته نماند که صندلی های اداری معمولی و بدون چرخ هنوز مرسوم بوده و بیشتر برای افرادی مانند ارباب رجوع استفاده می گردد.

اما نمونه های چرخدار از ظاهری زیبا تر و متریال بهتری در تولید آنها استفاده شده است. صندلی هایی که قابل حرکت باشند را صندلی های اداری چرخدار می نامند. برخی از صندلی های اداری دارای اهرم تنظیم پشتی کمر را دارند و بعضی از آنها دارای قابلیت تنظیم ارتفاع را نیز دارند و بسته به قد فرد استفاده کننده می تواند تغییر کند. بهترین متریال استفاده شده در صندلی های اداری چرخ دار و ثابت در قسمت پشتی و نشیمن از جنس پارچه یا چرم می باشد و قابلیت این را دارد تا هر رنگی بسته به سلیقه و نوع دکوراسیون اداری از آنها انتخاب شود.

پس در هنگام خرید میز و صندلی و مبلمان اداری علاوه بر زیبایی، به ارگونومیک بودن و استاندارد بودن آن توجه زیادی کنید تا علاوه بر حفظ سلامتی شما، به بالا رفتن بازدهی شما نیز کمک کند.

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