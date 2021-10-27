هیئت پاکستانی از نمایشگاه دستاوردهای هوا فضای سپاه بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت نظامی پاکستان به سرپرستی دریابان «عبدالباسط بات»، مدیرکل آموزش ارتش پاکستان با سرتیپ پاسدار غلامرضا نوشادی، معاون تربیت و آموزش سپاه دیدار کرد.

هیئت پاکستانی در ابتدای این برنامه از نمایشگاه ملی دستاوردها و توانمندی های تجهیزاتی نیروی هوا فضای سپاه بازدید کردند.

معاون تربیت و آموزش سپاه در این نشست مشترک که مسئولین تربیت و آموزش سپاه و نیروهای زمینی، هوافضا و دریایی سپاه نیز حضور داشتند، ضمن خوشامدگویی و خیر مقدم به هیئت پاکستانی، با تاکید بر اشتراکات مهم دینی، فرهنگی و حسن همجواری دو کشور به تشریح عملکرد و توانمندی های آموزشی و عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اوج تحریم های ظالمانه و همه جانبه استکبار جهانی پرداخت.

سردار نوشادی همچنین در این دیدار با تاکید بر نقش و تاثیر دیپلماسی آموزشی بر دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی کشورها، آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای توسعه و افزایش سطح روابط و تعاملات آموزش نظامی دو کشور را اعلام کرد.

در ادامه این نشست دریابان عبدالباسط بات با اظهار خشنودی از سفر به جمهوری اسلامی ایران و تشکر از میزبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تحسین توانمندی ها و پیشرفت های فناورانه سپاه پاسداران در حوزه هوافضا، از سطح بالای پیشرفت ها و آمادگی عملیاتی سپاه علیرغم تحریم‌های گسترده ابراز شگفتی و خشنودی کرد.

مدیرکل آموزش ارتش پاکستان در این نشست بر افزایش سطح همکاری و تعاملات آموزش های نظامی ۲ کشور تاکید و اعلام آمادگی کرد.

در دیدار هیئت نظامی پاکستان با معاون تربیت و آموزش سپاه بر ارتقای سطح همکاری و تعاملات سپاه با ارتش پاکستان در زمینه آموزش های نظامی تاکید شد.



