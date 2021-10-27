قربانعلی مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه تمامی جایگاه‌های سوخت استراتژیک و پایه استان اکنون در زمینه عرضه سوخت با نرخ دوم فعال است، بیان کرد: البته چهار جایگاه سوخت در خراسان‌جنوبی نیز وضعیت عادی دارد و شرایط برای ارائه بنزین با نرخ دوم و سهمیه‌ای وجود دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان‌جنوبی با تأکید بر اینکه مشکلی در تأمین سوخت نداریم، اظهار کرد: در خراسان‌جنوبی جایگاه ابراهیمی در میدان امام بیرجند، جایگاه جانبازان در خیابان مدرس و جایگاه کرمانی در آرین شهر قاینات و معصومیه شهر بیرجند به‌صورت آنلاین هر دو نوع بنزین سهمیه‌ای و نرخ دوم را دارند.

مردانی با بیان اینکه دو جایگاه سوخت دیگر نیز برای بازگشت به حالت عادی و وصل شدن به سامانه سوخت هوشمند در نوبت نهایی هستند، گفت: جایگاه هامون و جایگاه مطهری شهر طبس نیز به زودی به حالت عادی و آنلاین برمی‌گردد.