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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۰۴

افزایش ۳.۶ درصدی تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ

افزایش ۳.۶ درصدی تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ

میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ طی نیمه نخست سال ۱۴۰۰، حدود ۳.۶ درصد افزایش یافت و به بیش از ۲۵.۵ میلیون تن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۰، حدود ۲۵ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۷۸ تن تولید کردند که این رقم در مدت مشابه سال ۹۹، حدود ۲۴ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۹۰ تن بود.

طی ۶ ماه نخست امسال، شرکت‌های بزرگ هشت میلیون و ۱۹۱ هزار و ۷۵۹ تن کنسانتره به شرکت‌ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۹ (هشت میلیون و ۸۹۹ هزار و ۹۸۳ تن)، حدود ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان تولید کنسانتره آهن در ماه شهریور، چهار میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۸ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ (۴ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۷۲ تن)، حدود ۲ درصد افزایش یافت.

افزایش ۹.۵ درصدی تولید دانه بندی و افزایش ۶۶ درصدی ارسال طی ۶ ماهه

شرکت‌های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۷۰۱ هزار و ۸۷۲ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ (۶۴۱ هزار و ۱۲۸ تن)، ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با ۶۶ درصد افزایش از ۸۵۷ هزار و ۶۸۲ تن در ۶ ماهه سال ۹۹ به یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۱۳۲ تن طی ۶ ماهه امسال افزایش یافت.

افزایش تولید و ارسال دانه بندی در شهریور

میزان تولید و ارسال دانه بندی در ماه شهریور ۱۴۰۰ نیز به ترتیب، ۱۵۸ هزار و ۵۴ تن و ۲۶۵ هزار و ۶۲۹ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ (۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تن تولید و ۷۸ هزار و ۸۲ ارسال دانه بندی)، به ترتیب حاکی از افزایش ۵۳ و ۲۴۰ درصدی است.

کد مطلب 5337227

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