افزایش ۳.۶ درصدی تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۱۴۰۰، حدود ۲۵ میلیون و ۵۱۷ هزار و ۳۷۸ تن تولید کردند که این رقم در مدت مشابه سال ۹۹، حدود ۲۴ میلیون و ۶۲۱ هزار و ۶۹۰ تن بود.

طی ۶ ماه نخست امسال، شرکت‌های بزرگ هشت میلیون و ۱۹۱ هزار و ۷۵۹ تن کنسانتره به شرکت‌ها ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۹ (هشت میلیون و ۸۹۹ هزار و ۹۸۳ تن)، حدود ۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.

میزان تولید کنسانتره آهن در ماه شهریور، چهار میلیون و ۳۲۲ هزار و ۸۸ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ (۴ میلیون و ۲۴۸ هزار و ۳۷۲ تن)، حدود ۲ درصد افزایش یافت.

افزایش ۹.۵ درصدی تولید دانه بندی و افزایش ۶۶ درصدی ارسال طی ۶ ماهه

شرکت‌های بزرگ، از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۷۰۱ هزار و ۸۷۲ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ (۶۴۱ هزار و ۱۲۸ تن)، ۹.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.

ارسال سنگ آهن دانه بندی نیز با ۶۶ درصد افزایش از ۸۵۷ هزار و ۶۸۲ تن در ۶ ماهه سال ۹۹ به یک میلیون و ۴۲۶ هزار و ۱۳۲ تن طی ۶ ماهه امسال افزایش یافت.

افزایش تولید و ارسال دانه بندی در شهریور

میزان تولید و ارسال دانه بندی در ماه شهریور ۱۴۰۰ نیز به ترتیب، ۱۵۸ هزار و ۵۴ تن و ۲۶۵ هزار و ۶۲۹ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ۹۹ (۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تن تولید و ۷۸ هزار و ۸۲ ارسال دانه بندی)، به ترتیب حاکی از افزایش ۵۳ و ۲۴۰ درصدی است.