شناسایی ۲۸۷ مبتلای جدید به کرونا در لرستان/ ۴۲۵ بیمار بستری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به شناسایی ۲۸۷ ابتلای جدید به کرونا در لرستان طی ۲۴ ساعت گذشته اظهار داشت: تا کنون ۱۹۰ هزار و ۷۰۸ نفر در استان به کرونا مبتلا شده‌اند.

وی با اشاره به دو فوتی جدید بر اثر کرونا در استان عنوان کرد: تا کنون متأسفانه دو هزار و ۵۷۹ نفر به علت ابتلاء به کرونا در لرستان فوت کرده‌اند.

دبیر ستاد مبارزه با کرونای دانشگاه علوم پزشکی لرستان تعداد بستری‌های مشکوک و قطعی کرونا در استان را ۴۲۵ نفر اعلام کرد.

کوشکی با بیان اینکه افزایش موارد بستری، احتمال شروع پیک ششم را نشان می‌دهد، یادآور شد: واکسیناسیون، رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دوری از تجمعات به صورت جدی باید در دستور کار قرار بگیرد.

بنا بر این گزارش، تعداد فوتی‌های بر اثر کرونا در لرستان در روز گذشته ۳ نفر، مبتلایان جدید ۱۶۷ مورد و بستری‌ها نیز ۴۲۰ نفر بوده است.