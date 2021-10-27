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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۰۷

فیلم کوتاه «غره» آماده نمایش شد/ قصه تغییر معیارهای انتخاب زوجین

فیلم کوتاه «غره» آماده نمایش شد/ قصه تغییر معیارهای انتخاب زوجین

فیلم کوتاه «غره» به نویسندگی و کارگردانی ایمان نوری زاده آماده نمایش شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «غره» به نویسندگی و کارگردانی ایمان نوری زاده پس از اتمام مراحل تدوین، آماده نمایش شد.

این فیلم که به تهیه کنندگی محسن سعیدی است، به موضوع تغییر معیارهای انتخاب زوجین می‌پردازد که هر بار شخصیت اصلی فیلم به دلیل نداشتن شرایط مالی مناسب نمی‌تواند شخص مورد نظر خود را متقاعد به ایجاد رابطه عاطفی با خود کند.

«غره» با حضور وحید شیخ زاده، پریسا صداقتی ،فرنوش یوسفی، علیرضا محمدعلی، پدرام بارانی ، پویان جمشیدی و جانان سعیدی به عنوان بازیگر ساخته شده است.

عوامل فیلم کوتاه «غره» عبارتند از نویسنده و کارگردان: ایمان نوری زاده، تهیه کننده: محسن سعیدی، مشاور کارگردان: وحید شیخ زاده، برنامه ریز: پدرام بارانی، دستیار اول کارگردان: علیرضا محمدعلی، دستیار دوم کارگردان: زهرا عدالتخواه، بازیگردان: ایمان نوری زاده، تصویربردار: مهدی بهزادپور، منشی صحنه و طراح لباس: زهرا عدالتخواه، طراح گریم: عاطفه پازوکی، مجری گریم: شقایق سروش، تدوین: عطیه باجمانلو، تیزر: سید مهدی مطهر، طراح پوستر: علی اسدی، صدابردار: مهدی دوستی، عکاس: الهام حیدری و شهلا خدادادی، مدیر تولید: لیلا نوری زاده، جانشین تولید: شیوا احمدی، تدارکات: محمدجواد سیسیان.

کد مطلب 5337250
زهرا منصوری

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