تولید و اجرای ۲۱ برنامه و فعالیت شاخص فرهنگی و هنری در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین فتایی امروز چهارشنبه در جلسه هماهنگی کمیته فرهنگی، هنری و رزمایش کنگره ۶۳۰۰ شهید لرستان با تاکید بر اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت یک تکلیف شرعی و ملی است، گفت: افتخار میزبانی از کنگره ملی شهدا شاید تا سال‌ها، مجدداً نصیب استان نشود و باید از تمامی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان در راستای برگزاری موفق کنگره ۶۳۰۰ شهید استان استفاده و بهره برداری لازم را به عمل آوریم.

وی تصریح کرد: کمیته فرهنگی، هنری و رزمایش کنگره ملی ۶۳۰۰ شهید لرستان، مهم‌ترین کمیته در ذیل دبیرخانه برگزاری این رویداد است که بیشترین تولیدات را خواهد داشت و در همین راستا تولید و اجرای ۲۱ برنامه و فعالیت شاخص فرهنگی و هنری از جمله ساخت فیلم سینمایی، انتشار کتاب‌های تخصصی، ساخت سردیس شهدای هنرمند استان، تولید قطعات موسیقایی و سرود را در دستور کار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان افزود: همچنین در طی یک سال گذشته برنامه‌های فرهنگی، هنری و قرآنی بسیاری با محوریت کنگره ۶۳۰۰ شهید لرستان برگزار شده و شاهد رشد ۴۰۰ درصدی فعالیت‌های این حوزه با محوریت ترویج و تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در استان بوده‌ایم.

فتایی اظهار داشت: در راستای افزایش اعتبارات فرهنگی کنگره می‌توان از محل اعتبارات دستگاه‌های اجرایی لرستان که طبق قانون می‌بایست یک درصد از آن را به فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده شود، استفاده شود.

سرهنگ فریدون کریمی رئیس سازمان بسیج هنرمندان لرستان نیز در این جلسه گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، اجلاسیه پایانی کنگره در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ برگزار می‌شود و تا آن زمان بخش عمده‌ای از فعالیت‌های فرهنگی و هنری لرستان می‌بایست با محوریت کنگره صورت پذیرد.

وی بیان داشت: در راستای هماهنگی اقدامات اعضای کمیته، جلسات هفتگی برگزار خواهد شد تا ضمن هم افزایی بیشتر دستگاه‌ها، شاهد تولید برنامه‌های فاخر با محوریت فرهنگ ایثار و شهادت باشیم.

رئیس سازمان بسیج هنرمندان لرستان افزود: اعتبارات کمیته فرهنگی، هنری و رزمایش به دلیل تولیدات بیشتر و ویژه‌تری که دارد باید افزایش یابد و در این راستا جلساتی را با استاندار و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان برگزار خواهیم کرد.