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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۵۵

وزیر صمت اعلام کرد؛

حل برخی از مسائل موجود در قالب پروژه‌های بازآفرینی وزارت صمت

حل برخی از مسائل موجود در قالب پروژه‌های بازآفرینی وزارت صمت

وزیر صمت از حل و فصل مشکلات و مسائل مرتبط در چارچوب پروژه های بازآفرینی این وزارتخانه که در حال انجام است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از بازنگری اساسی در فرایند صدور مجوزها و باز طراحی فرایندهای اداری مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ای ویژه برای بازطراحی فرآیندها داریم که تمامی ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه‌های تحولی بازآفرینی وزارت صمت، بسیاری از مسائل و چالش‌هایی که در جلسه به آنها اشاره شد، در بازه زمانی تعیین شده حل و فصل خواهد شد.

وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم افزایی خوب وزرای اقتصادی دولت سیزدهم، بیان کرد: جلسات متناوب با رئیس‌جمهور داریم و فضا برای حل مسائل اساسی کشور بسیار مهیا است.

فاطمی امین همچنین تعامل و هم افزایی میان دو مجموعه صمت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی رویکردهای این سازمان را پیشگیرانه با نگاه آسیب‌شناسانه دانست و گفت: گلوگاه‌هایی که بستر تخلف را فراهم می‌آورند باید آسیب‌شناسی و مرتفع شوند.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست که آسیب‌های مرتبط را با هدف اصلاح و پیشگیری شناسایی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور آگاهی‌بخشی و توجه دادن دستگاه اجرایی نسبت به مأموریت‌های قانونی خود را یکی دیگر از وظایف دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌های ملی هستند که باید از این سرمایه‌ها صیانت شود و یکی از اقدامات صیانتی توجه دادن مدیران به مأموریت‌هایشان است.

درویشیان یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را توجه به مسائل اصلی دستگاه‌ها و اولویت‌بندی مسائل دانست و با بیان اینکه مردم انتظار ویژه‌ای از دولت جدید دارند، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عوامل و تحقق اهداف مجموعه در کنار وظیفه برنامه‌ریزی و اجرا است.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران به وظایف نظارتی خود به گونه‌ای عمل کنند که نیاز به حضور و پیگیری دستگاه‌های نظارتی خارج از مجموعه نباشد، البته نظارت نه به معنای عدم اعتماد بلکه معنای کمک کردن به مدیران برای انجام صحیح وظایف است.

کد مطلب 5337291

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