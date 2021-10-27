به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، سید رضا فاطمی امین در نشست مشترک با رئیس سازمان بازرسی کل کشور، از بازنگری اساسی در فرایند صدور مجوزها و باز طراحی فرایندهای اداری مرتبط با مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و اظهار کرد: برنامه‌ای ویژه برای بازطراحی فرآیندها داریم که تمامی ابعاد سازمانی را پوشش خواهد داد.

وی تصریح کرد: با اجرای پروژه‌های تحولی بازآفرینی وزارت صمت، بسیاری از مسائل و چالش‌هایی که در جلسه به آنها اشاره شد، در بازه زمانی تعیین شده حل و فصل خواهد شد.

وزیر صمت با اشاره به تعامل و هم افزایی خوب وزرای اقتصادی دولت سیزدهم، بیان کرد: جلسات متناوب با رئیس‌جمهور داریم و فضا برای حل مسائل اساسی کشور بسیار مهیا است.

فاطمی امین همچنین تعامل و هم افزایی میان دو مجموعه صمت و سازمان بازرسی برای تحقق اهداف نظارتی با نگاه پیشگیرانه را مورد تاکید قرار داد.

حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز طی سخنانی رویکردهای این سازمان را پیشگیرانه با نگاه آسیب‌شناسانه دانست و گفت: گلوگاه‌هایی که بستر تخلف را فراهم می‌آورند باید آسیب‌شناسی و مرتفع شوند.

وی همچنین از دستگاه‌های اجرایی خواست که آسیب‌های مرتبط را با هدف اصلاح و پیشگیری شناسایی کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور آگاهی‌بخشی و توجه دادن دستگاه اجرایی نسبت به مأموریت‌های قانونی خود را یکی دیگر از وظایف دانست و گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی سرمایه‌های ملی هستند که باید از این سرمایه‌ها صیانت شود و یکی از اقدامات صیانتی توجه دادن مدیران به مأموریت‌هایشان است.

درویشیان یکی دیگر از رویکردهای سازمان بازرسی را توجه به مسائل اصلی دستگاه‌ها و اولویت‌بندی مسائل دانست و با بیان اینکه مردم انتظار ویژه‌ای از دولت جدید دارند، تصریح کرد: نظارت مستمر بر عوامل و تحقق اهداف مجموعه در کنار وظیفه برنامه‌ریزی و اجرا است.

وی تأکید کرد: انتظار می‌رود مدیران به وظایف نظارتی خود به گونه‌ای عمل کنند که نیاز به حضور و پیگیری دستگاه‌های نظارتی خارج از مجموعه نباشد، البته نظارت نه به معنای عدم اعتماد بلکه معنای کمک کردن به مدیران برای انجام صحیح وظایف است.