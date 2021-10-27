آمار بیمه شدگان فرهنگ و هنر و رسانه اعلام شد/ توضیحات پوراحمدی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صندوق اعتباری هنر، سید مجید پوراحمدی مدیرعامل صندوق اعتباری هنر گفت: بیمه تأمین اجتماعی صندوق اعتباری هنر یکی از خدماتی است که بر اساس توافق میان سازمان تأمین اجتماعی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می تواند شامل حال هنرمندان، نویسندگان وروزنامه نگاران واجد شرایطی شود که به عضویت این صندوق درآمده اند. اعضای صندوق علاوه بر بهره‌مند شدن از مزایای مربوط به بیمه صاحبان حرَف و مشاغل آزاد، از کمک ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی معادل ۱۰ درصد حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در هر سال، بابت حق بیمه ماهانه خود برخوردار شوند. علاوه برآن، متقاضیان می توانند ضمن پرداخت حق بیمه، با پرداخت حق سرانه درمان، از خدمات درمانی نیز برخوردار شوند.

مشاور وزیر ارشاد افزود: متقاضیان این بیمه می‌توانند یکی از طرح ها با نرخ های ۱۲ ،۱۴ یا ۱۸ درصد را انتخاب کنند و از خدمات آن بهره‌مند شوند. در صورت انتخاب طرح ۱۲ درصد، بیمه شدگان پس ازبازنشستگی مستمری دریافت می کنند اما در صورت فوت قبل از بازنشستگی، این مستمری به بازماندگان تعلق نمی گیرد. از آنجایی که سطح خدمات بیمه با نرخ ۱۲ درصد ضعیف و شکننده است، توصیه اکید صندوق در انتخاب و یا جایگزینی دیگر بیمه ها با نرخ ۱۴ یا ۱۸ درصد (ترجیحاً ۱۸ درصد) با ۱۲ درصد است که خدماتش مشمول بازنشستگی و پرداخت مستمری به بازماندگان در صورت فوت، قبل و یا بعد از بازنشستگی است، می باشد.

پوراحمدی گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون بیش از سه هزار و ۴۰۰ نفر از اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه کشور از سوی صندوق اعتباری هنر به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدند.

مدیرعامل صندوق اعتباری هنر با اشاره به لزوم استمرار پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی (سهم عضو) در مهلت قانونی گفت: به منظور استمرار پوشش بیمه تامین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد گسست و وقفه در سوابق بیمه توصیه می گردد، اعضای محترم نسبت به زمان واریز سهم بیمه در موعد مقرر، دقت کافی داشته باشند. چنانچه افراد حق بیمه خود را در موعد مقرر پرداخت نکنند، طبق مقررات سازمان تأمین اجتماعی بیمه آنها از سوی این سازمان به صورت خودکار قطع خواهد شد. با این وجود در صورت قطع بیمه، امکان صدور معرفی نامه برای برقراری مجدد بیمه از سوی صندوق با نامه درخواست از سوی ادارات کل، معاونت‌ها و یا صنوف تخصصی وجود دارد.