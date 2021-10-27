نظارت بر بانکها باید به نهادی مستقل واگذار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عیوضلو در نشست تخصصی «پول، بانک و سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم از نگاه اقتصاد اسلامی» که بعدازظهر امروز (چهارشنبه ۵ آبان ماه) در خانه اندیشه‌ورزان در حال برگزاری است گفت: بعد از بحران اقتصادی ۲۰۰۷، دنیا دچار تحولات جدی در حوزه حکمرانی پولی بانکی شده است.

وی اظهار کرد: بزرگترین عارضه این است که تعادل حفظ نمی‌شود و با یک نگاه خرد به موضوعات نگاه می‌کنیم در صورتی که در یک نگاه سیستمی، موضوع نظارت یک مسئله کلان است.

وی افزود: ساختار و معماری اصل موضوع اشتباه است اما ما دنبال سخت‌تر کردن نظارت‌ها بر بانک هستیم در حالی که باید ساختار اصلاح شود.

این کارشناس اقتصادی در خصوص مشکلات عمده نظارت بر بانک‌ها گفت: اصلی ترین مشکل این است که نظارت احتیاطی و عملیاتی نداریم؛ یک نظارت سیستمی، نظارتی که است که فراتر از آنچه دنبالش هستیم شکل می‌گیرد.

وی افزود: سازمان بورس، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه هر چقدر هم هماهنگ باشند اما چون ساختار آنها متفاوت است نمی‌توانند تعادل را در ارتباط با خود حفظ کنند.

عیوضلو گفت: در نظارت احتیاطی کلان که فراتر از سازمانهای نظارتی موجود است ایجاد تعادل در این ساختارها شکل می‌گیرد. ما در گفتگو با نمایندگان مجلس دنبال ایجاد چنین نظارتی بودیم اما بیش از این پیگیری نشد. در حال حاضر نیز سازوکاری مناسب در این زمینه وجود ندارد. کنترل ریسک معمولاً نهادینه نشده است.

وی اظهار کرد: در دنیا شورایی در خصوص تجارت جهانی برای ثبات اقتصادی پس از ۲۰۰۸ ایجاد شد که این شورا هم حقوق مصرف کننده را حمایت می‌کرد و هم بازارها را در اختیار داشت و این گونه نیست که سازمانها و نهادهای مالی جداگانه فعالیت کنند ضمن اینکه این شورا نقش تنظیمی دارد و دخالتی در امور نمی‌کند. در کشور ما هم باید چنین ساختاری ایجاد شود.

این کارشناس اقتصادی افزود: همکاری گروهی و جمعی، یک خطر جدی در حوزه حکمرانی است که در کشور ما دیده می‌شود. یک عده که تریبون دارند می‌توانند خواسته‌های خود را دنبال کنند اما مردمی که تریبون ندارند نمی‌توانند به بیان درخواست‌هایشان بپردازند. باید پارادایم‌های جدید برای نظارت ایجاد شود. آرایش نظام بانکداری در جهان نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی بیان کرد: نظارت بر بانک‌ها کارعملیاتی یک نهاد مستقل است که خارج از بانک مرکزی عمل می‌کند.