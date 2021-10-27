دعوتنامه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای مهاجم پورتو

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته پس از پشت سر گذاشتن دوران مرخصی خود به تهران بازگشت تا برای دور جدید تمرینات حضور داشته باشد.

سرمربی کروات تیم ملی ایران که از هیأت رئیسه فدراسیون برای گذراندن دوران تعطیلات مرخصی گرفته بود پس از بازگشت به تهران اسامی لژیونرهای دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران را نیز اعلام کرد تا مسئولان فدراسیون نامه نگاری مربوط با باشگاه‌های آنها را برای حضور در اردوی تیم ملی ایران قبل از دیدار با لبنان و سوریه داشته باشد.

دراگان اسکوچیچ که ماه گذشته با انتشار مصاحبه‌ای از او درباره نبوغ بازیکنان ایرانی و تاکتیک پذیری آنها با واکنش تند مهدی طارمی روبرو شده بود بار دیگر از این مهاجم دعوت کرد تا برای تیم ملی ایران بازی کند.

اسکوچیچ که مصاحبه درباره عدم تاکتیک پذیری بازیکنان ایرانی را نوعی سو تفاهم به وجود آمده با طارمی دانسته بود با دعوت از مهاجم جنجالی ماه گذشته پورتو نشان داد نمی‌خواهد اتمسفر رختکن بازیکنان را علیه خود کند.

اسکوچیچ در لیست اولیه دعوت از لژیونرها تغییراتی را ایجاد کرده است. او که در دور قبلی اردوی تیم ملی ایران برای بازی با امارات و کره جنوبی از ۱۹ لژیونر برای حضور در تیم ملی استفاده کرده بود تغییراتی را در آن ایجاد کرده است تا نشان دهده همچنان حاضر به ایجاد تغییر در لیست این تیم است.