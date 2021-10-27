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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۹

بازگشت شبانه اسکوچیچ به ایران؛

دعوتنامه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای مهاجم پورتو

دعوتنامه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران برای مهاجم پورتو

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بار دیگر مهدی طارمی را در لیست بازیکنان دعوت شده به اردو قرار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران شب گذشته پس از پشت سر گذاشتن دوران مرخصی خود به تهران بازگشت تا برای دور جدید تمرینات حضور داشته باشد.

سرمربی کروات تیم ملی ایران که از هیأت رئیسه فدراسیون برای گذراندن دوران تعطیلات مرخصی گرفته بود پس از بازگشت به تهران اسامی لژیونرهای دعوت شده به اردوی تیم ملی ایران را نیز اعلام کرد تا مسئولان فدراسیون نامه نگاری مربوط با باشگاه‌های آنها را برای حضور در اردوی تیم ملی ایران قبل از دیدار با لبنان و سوریه داشته باشد.

دراگان اسکوچیچ که ماه گذشته با انتشار مصاحبه‌ای از او درباره نبوغ بازیکنان ایرانی و تاکتیک پذیری آنها با واکنش تند مهدی طارمی روبرو شده بود بار دیگر از این مهاجم دعوت کرد تا برای تیم ملی ایران بازی کند.

اسکوچیچ که مصاحبه درباره عدم تاکتیک پذیری بازیکنان ایرانی را نوعی سو تفاهم به وجود آمده با طارمی دانسته بود با دعوت از مهاجم جنجالی ماه گذشته پورتو نشان داد نمی‌خواهد اتمسفر رختکن بازیکنان را علیه خود کند.

اسکوچیچ در لیست اولیه دعوت از لژیونرها تغییراتی را ایجاد کرده است. او که در دور قبلی اردوی تیم ملی ایران برای بازی با امارات و کره جنوبی از ۱۹ لژیونر برای حضور در تیم ملی استفاده کرده بود تغییراتی را در آن ایجاد کرده است تا نشان دهده همچنان حاضر به ایجاد تغییر در لیست این تیم است.

کد مطلب 5337453
مهدی مرتضویان

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    نظرات

    • ورزشی IR ۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      1 0
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      دوباره چند روز به شروع بازی ایران ،لبنان مانده،و خیلی ها دنبال روزنه ای هستند تا اسکوچیچ را تخریب کنند.نمیدانم،طرف وقتی میخواهد به مردم اطلاع بدهد که طارمی به تیم ملی دعوت شد،چرا یک طومار مینویسد،و از مصاحبه اسکوچیچ و ....حرف میزند.اینها نشان میدهد سناریوی جام جهانی ۹۸ را میخواهند تکرار کنند.
    • میرابی IR ۱۱:۱۰ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      1 1
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      واقعادرودبراین مربی.این کارش نشون میده که دلش باتیم ملی است وعقده ای ازکسی نداره.دمش گرم
    • ایرانی IR ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      2 1
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      بسیار خوب و عالی
    • داربی IR ۱۲:۴۶ - ۱۴۰۰/۰۸/۰۶
      3 1
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      هرد و نظر شون درباره یک موضوع مطرح کردن، حتی اگه مخالف ودر جهت روبه هم قرارگرفت، به نظرم اینقدر جای زوم خبری این همه خبر گزاری ها نبود

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