تعداد جایگاههای متصل به کارت سوخت به ۳۴۰ جایگاه افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، جلیل سالاری با ارائه گزارشی درباره وضع جایگاه‌های عرضه سوخت در جلسه‌ای که با رئیس‌جمهوری در ستاد وزارت نفت تشکیل شد، گفت: تاکنون ۳۴۰ جایگاه عرضه سوخت در سراسر کشور به سامانه هوشمند سوخت متصل شده و امکان عرضه بنزین سهمیه‌ای در این جایگاه‌ها فعال شده است.

وی افزود: حدود یک هزار و ۸۰۰ جایگاه هم‌اکنون با استفاده از سیستم آفلاین نسبت به عرضه سوخت به قیمت آزاد به مردم اقدام می‌شود.

معاون وزیر نفت تأکید کرد: در ساعات نخست وقوع این رخداد، با استفاده از تجربیات گذشته و با برنامه مدیریت بحرانی که پیش‌بینی می‌کردیم سناریوهای مختلف را بررسی کردیم و خوشبختانه با استفاده از همه ظرفیت‌های مجموعه، توانستیم در مدت کوتاهی مسیر را شناسایی و سیستم را ایمن‌سازی کنیم.

سالاری ضمن قدردانی از صبوری مردم در اختلال به‌وجودآمده گفت: از مردم عزیز که در این زمینه صبوری کردند و از رسانه‌ها که اقدام‌های مؤثری انجام دادند و از همکاران خود بابت حضور سریع و فعال‌سازی جایگاه‌ها تشکر و قدردانی می‌کنم.

وی همچنین تأکید کرد: امروز ۲۵ گروه چهار نفره در شهر تهران مستقر شده و در حال فعال‌سازی جایگاه‌ها هستند، همچنین ۳۰۰ گروه در کل کشور نیز در حال فعال‌سازی جایگاه‌ها در شهرها و محورهای مواصلاتی هستند.

معاون وزیر نفت گفت: امیدواریم بتوانیم با ایمن‌سازی مناسبی که انجام می‌دهیم، در سال‌های آینده دچار چنین چالشی نشویم.