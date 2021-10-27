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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۵:۵۸

در دیدار وزرای خارجه ۲ کشور؛

روسیه و کره جنوبی خواستار از سرگیری مذاکرات شبه جزیره کره شدند

روسیه و کره جنوبی خواستار از سرگیری مذاکرات شبه جزیره کره شدند

وزیر خارجه روسیه که میزبان همتای خود از کره جنوبی است؛ از اتفاق نظر دو کشور در باب از سرگیری مذاکرات درباره حل مسائل شبه جزیره کره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با «چونگ اویی یونگ» همتای کره جنوبی، از اتفاق نظر طرفین مبنی بر ازسرگیری مذاکرات درباب (خلع سلاح هسته ای) شبه جزیره کره خبر داد و افزود: لازم است که همه طرفها از برداشتن گام هایی که ممکن است به تشدید تنش ها در منطقه منجر شود؛ پرهیز کنند.

وی همچنین به رغم ابراز نگرانی از تصمیم آمریکا برای استقرار موشک های میان برد و کوتاه برد در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه گفت: درباره استقرار این موشک ها در خاک کره جنوبی، با همتای خود گفتگو نکردم چرا که به خوبی می دانم سئول به شدت مخالف این اقدام است.

چونگ اویی یونگ برای انجام سفری سه روزه به روسیه رفته است. پرونده کره شمالی، روابط دوجانبه و همکاری منطقه ای، از جمله موضوعات مورد بحث میان وزیران خارجه کره جنوبی و روسیه عنوان شده است.

از همان ابتدا نیز پیش بینی می شد که چونگ اویی یونگ در خلال این رایزنی ها از روسیه بخواهد که مسکو از دیپلماسی فعلی مبنی بر از سرگیری مذاکرات خلع سلاح هسته ای پیونگ یانگ حمایت کند.

این درحالی است که پیش تر «نوه کیو دوک» مذاکره کننده ارشد هسته ای کره جنوبی با «ایگور مورگوبوف» همتای روسی خود دیدار و درباره راه های تعامل با کره شمالی گفتگو کرده بود.

کد مطلب 5337513
مریم خرمایی

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