به گزارش خبرنگار مهر، اثر هنری «دیجامه» در جشنواره‌های فیلم کوتاه در ایران، ایتالیا، فرانسه، مراکش، رومانی، عراق، اوکراین، انگلستان، دانمارک، آمریکا، مکزیک، اسپانیا و استرالیا حضور پیدا کرده است.

این اثر هنری توانسته جایزه بهترین فیلم بین‌الملل از جشنواره فلوریو استرالیا، جایزه بخش بین‌المللی مد و لباس فجر، جایزه جشنواره ملی تولیدهای رسانه‌ای اصفهان و جایزه جشنواره بین‌المللی فیسم مراکش را به دست آورد.

این بار سفیر فرهنگی اندیمشک به نویسندگی امیرعلی میردریکوند، با نقش‌آفرینی مصطفی شهاوند و تصویربرداری ابوالقاسم قاسمی و تدوین لیلا براتی و صداگذاری و صدابرداری میلاد احسانی نسب و حسن مهدوی مهمان جشنواره آستین در تگزاس می‌شود.

فیلم کوتاه «دیجامه» برای حفظ محیط زیست و به‌ویژه حمایت از پرندگان ساخته شده و دارای زیر متنی اجتماعی بوده است؛ این فیلم در خصوص جوانی امروزی است که در یک اتاق قدیمی با وسایل شکاری که پدربزرگش استفاده کرده بود، روبه‌رو شده و به بررسی آنها می‌پردازد.

به گزارش مهر، سفیر هنر اندیمشک برای حضور در بیست و هشتمین دوره جشنواره آستین از ۲۱ تا ۲۸ اکتبر در اوستین تگزاس مهمان خواهد شد.

جشنواره آستین یکی از جشنواره‌های مورد تأیید آکادمی اسکار است که از بین فیلم‌های راه یافته، یک فیلم را به آکادمی جوایز اسکار برای رقابت در آن رویداد معرفی می‌کند.