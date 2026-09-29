به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره رویداد علمی «چارسو» با حضور دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور و با مجموعهای از برنامههای علمی، تخصصی و فرهنگی در شیراز برگزار خواهد شد.
این رویداد با رویکرد گسترش ارتباط و گفتوگو میان نهاد کتابخانههای عمومی کشور و جامعه علمی، حرفهای و فرهنگی حوزه کتاب و کتابخانه طراحی شده و چهار قالب «فراسو»، «دیدار ماه»، «سطر و سکانس» و «همسخنی» را دنبال میکند.
برنامه «فراسو» به بازدیدهای علمی و حرفهای دبیرکل نهاد از مراکز علمی و تخصصی اختصاص دارد و در جریان آن ظرفیتها، تجربهها و فعالیتهای مراکز علمی و حرفهای بررسی و زمینههای تعامل و همکاری با نهاد کتابخانههای عمومی کشور مورد توجه قرار میگیرد.
«دیدار ماه» نیز به دیدار و تکریم پیشکسوتان و چهرههای علمی و حرفهای حوزه کتابداری اختصاص دارد.
در این برنامه، ضمن پاسداشت خدمات پیشکسوتان، درباره تجربهها و دیدگاههای آنان در حوزه کتابداری و اطلاعرسانی گفتگو خواهد شد.
در قالب «سطر و سکانس» نیز فیلمهای سینمایی با محوریت کتاب و کتابخانه به نمایش درمیآید و درباره نحوه بازنمایی کتاب، کتابخوانی و کتابخانه در آثار سینمایی گفتگو میشود.
همچنین «همسخنی» به نشست دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور با اعضای هیئت علمی رشته علم اطلاعات و دانششناسی اختصاص دارد و در آن موضوعات و مسائل مرتبط با کتابخانههای عمومی، ظرفیتهای جامعه دانشگاهی و زمینههای همکاری علمی و پژوهشی بررسی خواهد شد.
نخستین دوره رویداد «چارسو» روزهای ۷ و ۸ مهرماه در شیراز برگزار میشود و مجموعهای از بازدیدهای علمی و حرفهای، دیدار با پیشکسوتان، برنامههای سینمایی و نشستهای تخصصی را دربرمیگیرد.
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