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۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۲۵

مسئولیت‌پذیری جوانان عامل مهم در تقویت بنیان‌های کشور است

مسئولیت‌پذیری جوانان عامل مهم در تقویت بنیان‌های کشور است

اردبیل- مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: آگاهی، بصیرت، انسجام اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جوانان از عوامل مهم در تقویت بنیان‌های کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست در یادواره شهدای ورزشکار استان اردبیل با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جوانان در پیشبرد اهداف کشور، گفت: جوانان باید با کسب دانش، افزایش آگاهی و حضور مسئولانه در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی، الگوی ایثار، اخلاق و مسئولیت‌پذیری باشند.

وی افزود: جوانان، آینده‌سازان این مرز و بوم هستند و باید در هر جایگاه شغلی، علمی و اجتماعی که قرار دارند، با تکیه بر دانش و آگاهی برای اعتلای کشور تلاش کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: جوانان باید با مطالعه، شناخت صحیح مسائل و افزایش بینش اجتماعی و فرهنگی، در عرصه‌های مختلف حضور فعال داشته باشند و با رفتار و عملکرد خود، الگویی برای دیگران باشند.

نخست با اشاره به درس‌ها و پیام‌های دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: دفاع از ارزش‌های کشور و صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، تنها محدود به یک قشر خاص نیست و امروز همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و جامعه ورزش، در قبال آینده کشور مسئولیت دارند.

وی با یادآوری حضور گسترده نوجوانان و جوانان در دوران هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در سنین جوانی در میدان حضور داشتند و با وجود شرایط دشوار آن دوران، مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده گرفتند.

نخست هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی این تجربه تاریخی و معرفی الگوهای ایثار و فداکاری به نسل جوان عنوان کرد و گفت: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدایی است که با ایستادگی در برابر دشمن، از تمامیت ارضی و استقلال ایران اسلامی دفاع کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل همچنین با اشاره به تداوم دشمنی‌ها و ضرورت هوشیاری نسل جوان، اظهار کرد: امروز نیز آگاهی، بصیرت، انسجام اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جوانان از عوامل مهم در تقویت بنیان‌های کشور است و جامعه جوان باید با شناخت صحیح شرایط، در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی حرکت کند.

نخست با اشاره به فضای معنوی حاکم بر جبهه‌های دوران دفاع مقدس، افزود: توجه به نماز، معنویت، اخلاق، ایثار، شجاعت و احترام به فرماندهان و بزرگان، از ویژگی‌های برجسته رزمندگان آن دوران بود و این ارزش‌ها می‌تواند برای نسل امروز نیز به عنوان یک الگوی رفتاری و اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جوانان امروز باید با الگو قرار دادن روحیه ایثار، شجاعت، معنویت، دانش و مسئولیت‌پذیری رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرینی کرده و برای پیشرفت و شکوه ایران اسلامی گام بردارند.

کد مطلب 6962797

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