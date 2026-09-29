به گزارش خبرگزاری مهر، عوض نخست در یادواره شهدای ورزشکار استان اردبیل با تأکید بر نقش تعیین‌کننده جوانان در پیشبرد اهداف کشور، گفت: جوانان باید با کسب دانش، افزایش آگاهی و حضور مسئولانه در عرصه‌های مختلف علمی، اجتماعی و فرهنگی، الگوی ایثار، اخلاق و مسئولیت‌پذیری باشند.

وی افزود: جوانان، آینده‌سازان این مرز و بوم هستند و باید در هر جایگاه شغلی، علمی و اجتماعی که قرار دارند، با تکیه بر دانش و آگاهی برای اعتلای کشور تلاش کنند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل افزود: جوانان باید با مطالعه، شناخت صحیح مسائل و افزایش بینش اجتماعی و فرهنگی، در عرصه‌های مختلف حضور فعال داشته باشند و با رفتار و عملکرد خود، الگویی برای دیگران باشند.

نخست با اشاره به درس‌ها و پیام‌های دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: دفاع از ارزش‌های کشور و صیانت از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی، تنها محدود به یک قشر خاص نیست و امروز همه اقشار جامعه، به‌ویژه جوانان و جامعه ورزش، در قبال آینده کشور مسئولیت دارند.

وی با یادآوری حضور گسترده نوجوانان و جوانان در دوران هشت سال دفاع مقدس تصریح کرد: بسیاری از فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در سنین جوانی در میدان حضور داشتند و با وجود شرایط دشوار آن دوران، مسئولیت‌های بزرگی را بر عهده گرفتند.

نخست هفته دفاع مقدس را فرصتی برای بازخوانی این تجربه تاریخی و معرفی الگوهای ایثار و فداکاری به نسل جوان عنوان کرد و گفت: امنیت و آرامش امروز کشور حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های رزمندگان و شهدایی است که با ایستادگی در برابر دشمن، از تمامیت ارضی و استقلال ایران اسلامی دفاع کردند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اردبیل همچنین با اشاره به تداوم دشمنی‌ها و ضرورت هوشیاری نسل جوان، اظهار کرد: امروز نیز آگاهی، بصیرت، انسجام اجتماعی و مسئولیت‌پذیری جوانان از عوامل مهم در تقویت بنیان‌های کشور است و جامعه جوان باید با شناخت صحیح شرایط، در مسیر پیشرفت و سربلندی ایران اسلامی حرکت کند.

نخست با اشاره به فضای معنوی حاکم بر جبهه‌های دوران دفاع مقدس، افزود: توجه به نماز، معنویت، اخلاق، ایثار، شجاعت و احترام به فرماندهان و بزرگان، از ویژگی‌های برجسته رزمندگان آن دوران بود و این ارزش‌ها می‌تواند برای نسل امروز نیز به عنوان یک الگوی رفتاری و اخلاقی مورد توجه قرار گیرد.

وی تصریح کرد: جوانان امروز باید با الگو قرار دادن روحیه ایثار، شجاعت، معنویت، دانش و مسئولیت‌پذیری رزمندگان و شهدای دفاع مقدس، در عرصه‌های مختلف علمی، ورزشی، اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرینی کرده و برای پیشرفت و شکوه ایران اسلامی گام بردارند.