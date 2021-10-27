آغاز عملیات احداث کنارگذر عوارضی تهران قم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ در تکمیل این خبر گفت: عملیات احداث این کنارگذر که علاوه بر آثار مثبت ترافیکی، زمینه دسترسی به نمایشگاه شهر آفتاب را نیز فراهم می‌کند، در مساحت حدودی ۱۶۰۰۰ متر مربع پس از خاکبرداری، زیرسازی و تثبیت بستر با آهک در مرحله اجرا بتن RCC(بتن غلتکی) قرار گرفته است.

به گفته این مسئول عملیات بهسازی مسیر ترددی خودروها جنب عوارضی قم نیز در قالب اجرای عملیات تراش و روکش آسفالت به اتمام رسید.

توکلی ادامه داد: طی این پروژه که با هدف افزایش ضریب ایمنی این مسیر صورت گرفت، نزدیک به ۱۳۰۰ تن آسفالت صرف بهسازی این محور مواصلاتی پرتردد شده است.

شهردار منطقه در ادامه به نگهداشت معابر داخلی منطقه طی دهه دوم مهر ماه اشاره کرد و افزود: در همین راستا معابری همچون خیابان گل‌ها، خیابان کاووسی کوچه ۷، خیابان ابوریحان، زیرگذر شکرآباد و … با صرف ۵۰۰ تن آسفالت بهسازی شدند.