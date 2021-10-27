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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۵۹

مدیر آبفای اهواز:

سطح برداشت آب در اسکله آبگیر فولاد شهرستان کارون ارتقا یافت

سطح برداشت آب در اسکله آبگیر فولاد شهرستان کارون ارتقا یافت

اهواز- مدیر آبفای اهواز گفت: با نصب یک دستگاه الکتروپمپ جدید، سطح برداشت آب در اسکله آبگیر فولاد شهرستان کارون ارتقا یافت.

سعید دشتی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استفاده از تمام توان و ظرفیت‌های موجود در راستای ارتقای خدمات‌رسانی، پیش‌بینی و بررسی طرح‌های بهبود دهنده در شهرستان‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت یک دستگاه الکتروپمپ جدید در اسکله برداشت آب خام تصفیه‌خانه شهدای کوت‌عبدالله نصب و با تعمیر الکتروپمپ اسکله آبگیر فولاد دوباره راه‌اندازی شد.

مدیر آبفای اهواز، گروه‌های لایروبی و صفحه‌کشی شهرستان کارون را فعال دانست و تصریح کرد: در همین راستا عملیات لایروبی و رفع انسداد در شبکه فاضلاب کوی شهید محسن، خیابان‌های ۱۲ تا ۱۴ اجرا شده و تعویض و نصب یک دستگاه الکتروپمپ جدید در ایستگاه پمپاژ فاضلاب خیابان شهید نورانی با موفقیت به پایان رسید.

دشتی‌زاده ادامه داد: هشت فقره در رینگ منهول فاضلاب در کوی شهید گندم‌کار، کوی خزامی و خیابان مقاومت نصب شده و برای بهبود روند وضعیت دفع بهداشتی فاضلاب شهرستان و استمرار شبانه‌روزی این خدمات از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

وی بیان کرد: تعمیر ۹ مورد شکستگی شبکه و انشعابات آب توسط گروه‌های عملیاتی و سرویس الکتروپمپ های آب خام مجتمع آب‌رسانی یادگار حضرت امام (ره) از دیگر اقدامات پیشگیرانه عوامل بهره‌برداری است.

کد مطلب 5337540

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