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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۶:۱۴

از سوی یگان ویژه فاتحین؛

تمرین عملیات «جنگ شهری» انجام شد

تمرین عملیات «جنگ شهری» انجام شد

نیروهای یگان ویژه فاتحین، تمرین عملیات جنگ شهری را انجام دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز از تمرین تاکتیکی نبی اکرم (ص) یگان ویژه فاتحین، عملیات جنگ شهری توسط نیروهای این یگان تمرین شد.

در این مرحله از تمرین تاکتیکی نبی اکرم (ص)، نیروهای یگان ویژه فاتحین با اجرای طرح از پیش تعیین شده و انجام عملیات آفندی، شهر تصرف شده توسط دشمن فرضی را آزاد کرده و سپس نسبت به اجرای پدافند تعجیلی از شهر اقدام کردند.

در این مرحله، گردان ادوات یگان فاتحین پشتیبانی آتش از عملیات گردان‌های رزم را بر عهده داشت.

همچنین گردان تخریب این یگان پس از آزادسازی شهر، به پاکسازی تله‌های انفجاری، معابر و خانه‌های تله‌گذاری شده پرداختند.

کد مطلب 5337549

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