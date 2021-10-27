به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی زاده عصر چهارشنبه در نشست شورای اداری استان بوشهر اظهار داشت: همه ما در هر مسئولیتی که هستیم باید تلاش کنیم بهترین خدمات را به مردم ارائه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید به گونه‌ای رفتار کنیم که انتظار داریم دیگران با ما رفتار کنند اضافه کرد: انتظار داریم از بزرگان و کسانی که برای انقلاب، کشور، نظام اسلامی و مردم خدمت کردند تقدیر و تشکر شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه اقدامات بزرگ و خدمات وسیعی در نظام انقلاب اسلامی صورت گرفته است ادامه داد: از همه اقدامات نمی‌توانیم تشکر کنیم چراکه در جریان همه مسائل نیستیم.

وی با بیان اینکه همه کارها و گام‌های خیر و شر ما در نزد خدا محفوظ می‌ماند تصریح کرد: تشکر و تقدیر اصلی را خداوند از همه تلاش‌گران در راه دارد.

محمدی‌زاده یکی از اولویت‌های اساسی در استان بوشهر را پیگیری مصوبات ششمین سفر استانی رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان دانست و افزود: ساخت و پیشبرد سیاست قانون جهش تولید مسکن مورد یکی از موضوعات مهم در این مسیر است.



وی به عقب‌افتادگی‌های استان بوشهر در حوزه مسکن اشاره کرد و ادامه داد: در استان بوشهر باید گام‌های اساسی برای توسعه مسکن برداشته شود و برنامه‌ها طبق زمان‌بندی اجرا شود.

استاندار بوشهر با اشاره به اینکه مسکن ۶۰ درصد از هزینه‌های زندگی را شامل می‌شود گفت: رفع مشکل مسکن مردم استان بوشهر باید با استفاده از همه توان و ظرفیت‌ها حل شود.

وی آب را یکی از مسائل و مشکلات اصلی در استان بوشهر دانست و ادامه داد: باید از ظرفیت دریا برای تأمین آب شرب مورد نیاز مردم استان بوشهر استفاده شود.