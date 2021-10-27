خون رزمندگان نُجَباء و مسیحیان در سوریه آمیخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل مقاومت اسلامی نُجَباء از طریق پیام‌رسان اسکایپ در کنفرانس «دین و دنیا؛ گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌ها در جهان جدید» که از سوی اتحادیه جهان مسیحیت در روسیه برگزار می‌شود، سخنرانی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «اکرم الکعبی» با تأکید بر محوریت انسان ـ از هر رنگ و نژاد ـ به‌عنوان عنصری مشترک در همه ادیان، اظهار داشت: ما در مقاومت عراق، از قدیسان بزرگ خود یعنی رسول الله (ص) و امام علی (ع) فضائل اخلاقی، ضرورت حاکمیت عدل، ظلم‌ستیزی، یتیم‌نوازی و خوش‌رفتاری با هم‌نوع، حتی اگر کیش و اندیشه‌مان یکی نباشد، را آموخته‌ایم.

وی ضمن انتقاد از توطئه‌ها در راستای معرفی غلط اسلام و ترسیم سیمایی خشن و خونریز از مسلمانان، تاکید کرد: ما فرزندان نُجَباء هستیم. این جنبش بر پایه باور به زشتی ظلم و لزوم یاری ستمدیدگان تا فراگیر شدن عدالت شکل گرفته است. به همین منظور جهت کمک به مردم مظلوم سوریه و نجات آن‌ها وارد عمل شدیم؛ بی‌آنکه به نژاد، رنگ یا دینشان توجه کنیم. یک وجب از خاک سوریه نیست که اثری از فعالیت نُجَباء در آن نباشد. ما همان کسانی هستیم که برای دفع خطر تکفیری‌ها در سنگر ایستاده‌ایم، در حالی که جنگنده‌های ارتش اشغالگر آمریکا بمباران‌مان می‌کنند. با این‌همه ثروتی که زیر پا داریم، هنوز شهرهایمان دچار فقر و گرسنگی است، زیرا آمریکا و هم‌پیمانانش نمی‌خواهند اقتصاد ما شکل بگیرد و نیروگاه‌های برق در کشورمان ساخته شود

دبیرکل نُجَباء سپس به پروژه مشترک آمریکا، اسرائیل و رژیم‌های مزدور آن‌ها در منطقه برای تجزیه عراق با توسل به تروریسم تکفیری پرداخت و گفت: فرزندان ملت با فتوای زعیم شیعیان عراق (آیت‌الله‌العظمی سیستانی) قیام کردند و حشد شعبی برای مبارزه علیه دشمنان تشکیل شد.

الکعبی ادامه داد: رزمندگان جنبش نُجَباء نیز پیشگام نیروهای ایثارگر، در نبرد با مهاجمان خبیث جان‌فشانی کردند. مناطقی که ابتدا هدف حملات عناصر تروریست قرار گرفت، محل سکونت اقلیت‌های مسیحی و ایزدی بود؛ ولی ما بر اساس نگاه انسانی و بدون توجه به تفاوت در دین، اقدام به دفاع کردیم و خون‌مان با خون مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی به زمین ریخت.

وی با محکوم کردن حملات همه‌جانبه سیاسی ـ تبلیغاتی علیه مقاومت که به‌وسیله آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها و پول‌پاشی رژیم‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس مدیریت می‌شود، دلیل این هجمه پرفشار را شکست طراحی‌های مجرمانه دشمنان در سطح منطقه دانست.

دبیرکل جنبش مقاومت اسلامی نُجَباء در همین زمینه تصریح کرد: ما کسانی هستیم که چهره‌هایمان را در منظر رسانه‌ها و افکار عمومی، تخریب و پیروزی‌هایمان بر نیروهای تاریکی را تکذیب می‌کنند. ما همان کسانی هستیم که برای دفع خطر تکفیری‌ها در سنگر ایستاده‌ایم، در حالی که جنگنده‌های ارتش اشغالگر آمریکا بمباران‌مان می‌کنند. با این‌همه ثروتی که زیر پا داریم، هنوز شهرهایمان دچار فقر و گرسنگی است، زیرا آمریکا و هم‌پیمانانش نمی‌خواهند اقتصاد ما شکل بگیرد و نیروگاه‌های برق در کشورمان ساخته شود.

شیخ اکرم الکعبی در پایان نطق اسکایپی خود خطاب به حاضران در کنفرانس گفت: عزیزان! ما مفتخریم که بخشی از ائتلاف شریف شما هستیم؛ ائتلافی که شخصیت‌های فاضل جهان در آن حضور دارند. بسیار خوشحالم که صدای عراق در بین شما شنیده می‌شود و امیدوارم که پژواک آن در قلب‌هایتان جای بگیرد، پیش از آنکه به گوش‌های شما برسد.