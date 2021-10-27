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۵ آبان ۱۴۰۰، ۱۹:۴۶

مدیرکل میراث فرهنگی البرز:

البرز و قزوین توان جذب بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را دارند

البرز و قزوین توان جذب بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی را دارند

کرج - مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: استان‌های البرز و قزوین نقاط مشترک زیادی دارند و می‌توانند مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون محمدی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه توانمندیهای صنایع دستی و گردشگری استان‌های البرز و قزوین که در پارک ملی ایران کوچک برگزار شد، بیان کرد: امروز کشور ما به سمتی و سویی حرکت می‌کند که مطالبه‌گری‌ها در بخش‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است، در نتیجه دستگاه‌های متولی در این زمینه نیز نقش آفرینی بیشتری خواهند داشت.

وی ادامه داد: در کنار سازمان‌هایی که در گذشته در این زمینه وارد شده‌اند دستگاه‌های دیگر هم اکنون عهده دار نقشی شده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز افزود: اتاق بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی در این حوزه مهم ورود کرده و در بخش گردشگری و صنایع دستی زحمات زیادی را متقبل شده است که جای قدردانی دارد.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی البرز در برگزاری چنین برنامه‌هایی همیشه فعال بوده و در حوزه صنایع دستی و گردشگری کمیسیون گردشگری و اقتصاد هنر اتاق بازرگانی البرز و همکاران آنها به عنوان متولیان بخش خصوصی کارهای زیادی را پیش برده‌اند.

محمدی ادامه داد: گردشگری و صنایع دستی یک موضوع فرابخشی است، بی‌شک تعداد متولیانی که می‌توانند در این حیطه نقش آفرینی داشته باشند زیاد است و هر چه تعداد افراد و مجموعه‌های فعال در این عرصه را بیشتر کنیم به توسعه گردشگری و صنایع دستی کمک کرده‌ایم.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های انجمن‌های میراث فرهنگی

وی عنوان کرد: بی شک در این عرصه تشکل‌ها و انجمن‌های میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نقش مهم‌تری دارند که البته تعداد آنها در استان‌های البرز و قزوین کم نیست و امروز نیز در این مراسم و برگزاری نمایشگاه توانمندی‌ها حضور دارند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: امید است روزی برسد که گردشگری و صنایع دستی توسط بخش خصوصی به منتهای توسعه برسد و به جایگاه مهم که جذب گردشگر داخلی و خارجی است برای کشورمان و به تبع آن البرز دست یابیم.

وی با این توضیح که استان‌های البرز و قزوین نقاط مشترک زیادی دارند و می‌توانند مقصد بسیاری از گردشگران داخلی و خارجی باشند، بیان کرد: می‌خواهیم با اداره کل میراث فرهنگی قزوین بسته‌های مشارکتی سفر برای جذب هر چه بیشتر گردشگران را پیش ببریم، امیدواریم همکاری‌های مشترک اتاق بازرگانی استان‌های البرز و قزوین هم در این زمینه بیشتر شود.

باززنده‌سازی گلیم سنتی در کرج با استفاده از مواد بازیافتی

محمدی اظهار کرد: در اولین روز از نمایشگاه مشترک توانمندی‌های صنایع‌دستی و گردشگری البرز و قزوین و در حاشیه مراسم افتتاحیه از روند باززنده‌سازی گلیم سنتی با استفاده از مواد بازیافتی در کرج رونمایی شد.

وی بیان کرد: بر این اساس و به همت معاونت صنایع‌دستی و نیز در راستای حفظ و احیای صنایع‌دستی و هنرهای سنتی با حضور لعیا اکبری هنرمند جوان رشته گلیم‌بافی روند باززنده‌سازی این هنر اصیل آغاز شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز متذکر شد: هدف از احیای رشته‌های هنری منسوخ و فراموش شده سنتی علاوه بر ترویج و اشاعه آن، برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی است.

وی متذکر شد: بافت گلیم با استفاده از مواد بازیافتی تکنیکی جدید در خلق اثر هنری است که زمینه نوآوری در این رشته را فراهم می‌کند.

کد مطلب 5337698

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