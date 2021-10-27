به گزاش خبرگزاری مهر، «جاناتان لیس» (Jonathan Liss) خبرنگار رسانه صهیونیستی هاآرتض امروز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که بروز برخی مشکلاتی در برخی جایگاه‌های سوخت ایران به دلیل حمله سایبری بوده است.

خبرنگار این رسانه صهیونیستی در این باره گفت که دستگاه‌های امنیت این رژیم ایدئولوژی جدیدی در قبال ایران تعریف و اتخاذ کرده‌اند که در هسته آن ملت ایران یا دست‌کم جامعه تحصیلکرده شهری قرار دارد.

بر اساس این گزارش، این طیف حملات سایبری در راستای هدف قرار دادن قشر متوسط در ایران است که ضربه زدن به کیفیت زندگی‌ آن ها فشار زیادی را بر نظام ایران وارد می‌ کند.

رسانه مذکور در ادامه اذعان کرد: حتی اگر اسرائیل هم پشت پرده حمله سایبری دیروز به ایران نباشد – حمله‌ ای که به رانندگان بیگناه در طول روز آسیب زد- اما این حمله با ایدئولوژی جدید دستگاه‌های امنیتی اسرائیل مطابق است.

گزارش مذکور در ادامه می افزاید: یک منبع دیپلماتیک تأیید کرد که تل‌آویو تصمیم دارد تا از ویژگی نازپروردگی طیف وسیعی از طبقه متوسط جامعه شهری ایران در چارچوب تلاش‌ هایش برای سنگ اندازی در مسیر تولید سلاح هسته‌ ای از سوی نظام ایران استفاده کند.

هاآرتض به نقل از این منبع دیپلماتیک افزود: این گروه هدف زمانی که حس می‌کند زندگی‌ شان در معرض تهدید است، از بیان مواضع خود یا اعتراض به شیوه‌ های مختلف یا ابراز نارضایتی نمی‌ ترسد. اسرائیل نتیجه گرفته است که می‌ تواند از این رفتار برای تأثیر بر نظام ایران در موضوع هسته‌ ای استفاده کند.

این در حالیست که روز سه شنبه برخی از جایگاه های سوخت در ایران هدف حمله سایبری قرار گرفت، اما با تلاش متخصصان فن آوری اطلاعات این مشکل در غالب نقاط کشور رفع شده است.