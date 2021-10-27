آمریکا به پیمودن مسیر دیپلماتیک در پرونده هسته ای ایران متعهد است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پی بی اس، سخنگوی کاخ سفید در جریان برگزاری نشست خبری خود، نسبت به موضوع مذاکرات هسته‌ای با ایران واکنش نشان داده و مدعی شد که آمریکا به در پیش گرفتن مسیر دیپلماتیک در خصوص پرونده ایران متعهد است.

سخنگوی کاخ سفید در خصوص زمان آغاز مذاکرات هسته ای گفت: ما همچنان به در پیش گرفتن مسیر دیپلماتیک متعهد هستیم اما تعیین زمان آغاز دور بعدی مذاکرات را به مذاکره کنندگان واگذار کرده ایم.

وی افزود: چارچوب مد نظر ما همچنان همان تعهد در برابر تعهد است و اینکه در گام های بعدی چه اقداماتی باید انجام شود را به مذاکره کنندگانمان واگذار خواهیم کرد.

لازم به ذکر است، ساعاتی پیش، علی باقری کنی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان در ملاقات با انریکه مورا، معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی این اتحادیه دیدار و در خصوص لغو مؤثر تحریمها و پایبندی سایر طرفها به تعهدات خود رایزنی کرد.

باقری در جریان این دیدار، ضمن تأکید بر تجربه چند ساله بدعهدی در اجرا و نهایتاً خروج یکجانبه و غیرقانونی از برجام توسط ایالات متحده و کشورهای اروپایی در عمل به تعهدات پذیرفته شده خود، بیان کرد: آنچه برای ایران موضوعیت دارد، لغو مؤثر تحریمها و عادی سازی روابط تجاری و اقتصادی با ایران است و هر توافقی باید خواسته های ایران در این خصوص را برآورده سازد.

باقری، ارائه تضمین برای عدم تکرار بدعهدی و رفتارهای غیرقانونی طرفهای مقابل را خواسته غیرقابل چشم پوشی ایران دانست.

در این ملاقات دوطرف موانع اصلی مذاکرات پیش رو را مرور کرده و توافق کردند مذاکرات را در ماه نوامبر شروع کنند.