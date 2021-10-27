برگزاری جشنواره تئاتر خیابانی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، عبیدالله رستمی شامگاه چهارشنبه در مراسم افتتاحیه پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار کرد: جشنواره تئاتر خیابانی مریوان به محملی برای بیان مطالبات و دغدغه‌های مردم با زبان هنر تبدیل شده است.

وی از همه مسئولان استانی و کشوری برای حمایت از این جشنواره تقدیر کرد و گفت: این رویداد هنری محلی برای ارائه مطالبات به حق و هنرمندانه مردم شده است و خرسندیم که در پایان پیک پنجم کرونا و در شرایطی که پروتکل‌های بهداشتی رعایت می‌شود شاهد برگزاری این جشنواره هستیم.

وی از مردم مریوان خواست که در طول برگزاری این جشنواره با رعایت پروتکل‌های بهداشتی هنرمندان تئاتر خیابانی را همراهی کنند.

پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان از پنجم لغایت دهم مهرماه در اماکن عمومی این شهر برگزار می‌شود و ۴۱ گروه هنری در آن به هنرنمایی می‌پردازند.

تمامی هنرمندان، عوامل اجرایی و اصحاب رسانه این جشنواره دارای کارت واکسیناسیون کرونا بوده و از حضور افرادی که فاقد کارت دریافت واکسن کرونا هستند، جلوگیری شده است.