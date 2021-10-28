  1. استانها
  2. گلستان
۶ آبان ۱۴۰۰، ۸:۰۴

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گلستان:

کاروان سلامت دام در گلستان آغاز به کار کرد

کاروان سلامت دام در گلستان آغاز به کار کرد

گرگان- مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان گفت: کاروان سلامت با هدف افزایش بهره وری دام در گلستان به همت ستاد اجرایی فرمان امام (ره) آغاز به کار کرد.

محمدمهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کاروان سلامت با هدف افزایش بهره وری دام در گلستان به همت جهادگران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با شعار «دامپزشکی، امنیت غذایی و اقتصاد روستایی» آغاز به کار کرد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان افزود: روستاهای گلستان یکی از مناطق مستعد در پرورش دامداری و دامپروری هستند اما خشکسالی های چند ساله شرایط را برای دامداران و دامپروران پرتلاش این دیار سخت کرده است بنابراین کاروان سلامت دام در مناطق مورد نظر، شروع به کار کردند.

وی بیان کرد: برای حفظ سلامت دام ها و افزایش بهره وری لازم است در وهله اول دامداران با اطلاعات مورد نیاز در زمینه تغذیه و پرورش دام، بیماری های دامی، بیماری های مشترک انسان و دام و نحوه مدیریت این موارد به منظور کاهش تلفات و افزایش سودآوری دامپروری آشنا شوند.

سلمان زاده گفت: در مرحله دوم خدمات دامپزشکی به آنها ارائه شده زیرا توسعه، گسترش و پایداری خدمات دامپزشکی در بهره وری دامپروری رشد چشمگیری خواهد داشت.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان بیان کرد: هدف از برگزاری کاروان سلامت دام این است که نشان دهد ارائه خدمات دامپزشکی و آموزش دامدار، تا چه حد قادر به افزایش بهره وری دامپروری و سودآوری آن است.

وی ادامه داد: این امر در دراز مدت موجب بازسازی اقتصاد روستایی و شکل گیری مهاجرت معکوس و فعال شدن مجدد روستاها می شود که خود در تامین و حفظ امنیت غذایی پایدار جامعه بسیار مهم است.

کاروان سلامت دام در گلستان آغاز به کار کرد

کد مطلب 5337794

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها