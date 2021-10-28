کاروان سلامت دام در گلستان آغاز به کار کرد

محمدمهدی سلمان زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: کاروان سلامت با هدف افزایش بهره وری دام در گلستان به همت جهادگران ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با شعار «دامپزشکی، امنیت غذایی و اقتصاد روستایی» آغاز به کار کرد.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان افزود: روستاهای گلستان یکی از مناطق مستعد در پرورش دامداری و دامپروری هستند اما خشکسالی های چند ساله شرایط را برای دامداران و دامپروران پرتلاش این دیار سخت کرده است بنابراین کاروان سلامت دام در مناطق مورد نظر، شروع به کار کردند.

وی بیان کرد: برای حفظ سلامت دام ها و افزایش بهره وری لازم است در وهله اول دامداران با اطلاعات مورد نیاز در زمینه تغذیه و پرورش دام، بیماری های دامی، بیماری های مشترک انسان و دام و نحوه مدیریت این موارد به منظور کاهش تلفات و افزایش سودآوری دامپروری آشنا شوند.

سلمان زاده گفت: در مرحله دوم خدمات دامپزشکی به آنها ارائه شده زیرا توسعه، گسترش و پایداری خدمات دامپزشکی در بهره وری دامپروری رشد چشمگیری خواهد داشت.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان بیان کرد: هدف از برگزاری کاروان سلامت دام این است که نشان دهد ارائه خدمات دامپزشکی و آموزش دامدار، تا چه حد قادر به افزایش بهره وری دامپروری و سودآوری آن است.

وی ادامه داد: این امر در دراز مدت موجب بازسازی اقتصاد روستایی و شکل گیری مهاجرت معکوس و فعال شدن مجدد روستاها می شود که خود در تامین و حفظ امنیت غذایی پایدار جامعه بسیار مهم است.