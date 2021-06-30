۲۵ میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی در گمیشان پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سلمان زاده شامگاه سه شنبه در حاشیه سفر به گمیشان اظهارکرد: با برنامه ریزی که در ستاد اجرایی فرمان امام (ره) انجام شد در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۵۰ فرصت شغلی در شهرستان گمیشان از طریق تسهیلات بنیاد برکت به مبلغ ۲۵ میلیارد تومان ایجاد می شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان گفت: مشاغلی که در این شهرستان ایجاد می شود متتاسب با ظرفیت های منطقه، ساحلی بودن و تخصص متقاضیان از جمله پرورش ماهی در قفس، پرورش ماهی در استخر، دام سبک و سنگین، خیاطی، صنایع دستی و غیره است.

وی بیان کرد: از اواسط سال ۱۳۹۸ تاکنون این ستاد توانست قریب به ۱۲ میلیارد تومان تسهیلات کم درصد به تعداد ۲۹۴ متقاضی گمیشانی پرداخت کند.

سلمان زاده گفت: یکی از اقداماتی که در سال ۱۴۰۰ از سوی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) گلستان برنامه ریزی شد سفر کاروان سلامت دام به این منطقه است که برای تکمیل زنجیره دامی و با هدف افزایش بهره وری، جلوگیری از تلفات و خسارت‌های دامی و در نتیجه افزایش درآمدی خانوار انجام می شود.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گلستان اشاره کرد: امدادرسانی در سیل، توزیع بسته‌های معیشتی و بهداشتی، لوازم التحریر، جهیزیه، ساخت مدرسه و خانه‌های محروم، تجهیز خانه‌های ورزشی و اعطای امکانات رایگان به کلزاکاران طرح جهش تولید در دیمزارها از جمله اقداماتی است که تاکنون در گمیشان انجام شد و با توجه به شرایط این شهرستان، خدمات اجتماعی دیگری در برنامه سال جاری با هماهنگی مسئولان شهری و با بهره گیری از گروههای جهادی پیش بینی شده و اجرا خواهد شد.