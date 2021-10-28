به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در بدو ورود به استان خوزستان در جمع خبرنگاران در فرودگاه شهید سلیمانی اهواز اظهار کرد: خوزستان از جهات مختلف استانی مثال زدنی است و خداوند عنایت کرده در طول قرن‌های متوالی مدافع حریم اهل بیت، دین و ارزش‌های دینی بوده و هست و شهدای زیادی تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی ادامه داد: خوزستان استانی است که در مواقع مختلف به دفاع از دین و ارزش‌ها در مقابل مهاجمان بیرونی ایستادگی کرده و در زمان دفاع مقدس هزاران شهید، جانباز و ایثارگر را تقدیم انقلاب کرده است.

رئیس قوه قضاییه با تجلیل از مقام شامخ شهدا و ایثارگران استان خوزستان تصریح کرد: مردم خوزستان همواره در مقاطع مختلف در مقابل مهاجمان بیرونی و توطئه‌ها ایستادگی کرده و مدالی که حضرت امام خمینی (ره) به مردم این استان دادند، مدالی بی‌مانند بود که فرمودند «مردم خوزستان دین خود را به اسلام ادا کردند».

وی اضافه کرد: این استان با سابقه تاریخی درخشان در زمینه‌های مختلف، داشتن دانشمندان، علما و شاعران بزرگ، با تمام افتخارات و امکانات مادی که خداوند عنایت کرده از جمله رودهای بسیار پرآب، زمین‌های بسیار گسترده و حاصلخیز و همچنین وجود مراکز آموزش عالی، ده‌ها دانشگاه و حوزه علمیه، از استان‌های بسیار مهم کشور است.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه نباید در چنین استانی شاهد این همه بیکاری و مشکلات اقتصادی باشیم، اظهار داشت: مردم خوزستان سزاوار این هستند که بهترین خدمت‌ها به آنها ارائه شود اما متأسفانه برخی مشکلات در این استان موجود است که همه باید دست به دست هم بدهیم تا جهت رفع مشکلات تلاش کنیم.

رئیس قوه قضائیه عنوان کرد: امروز همه مسئولان از جمله رئیس جمهور و مسئولان مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و همه دستگاه‌ها مصمم هستند که تمام توان خود را برای رفع مشکلات کشور به خصوص استان خوزستان به کار گیرند؛ بنابراین بنده به عنوان خادم مردم در قوه قضائیه مصمم شدم که با سفر کوتاه به این استان و نظاره کردن از نزدیک بعضی دستگاه‌ها و با گزارش‌هایی که از قبل تهیه و مطالعه شده در حد ممکن و مقدور مشکلات قضائی و مشکلاتی را که می‌توان از طریق دستگاه قضائی به کمک دیگر بخش‌ها شتافت و با همیاری مسئولان استانی مشکلات مرتفع شوند، را بررسی می‌کنم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر، معاون اول قوه قضائیه و همچنین رئیس دیوان عدالت اداری در مرکز استان خوزستان با مردم دیدار چهره به چهره خواهد داشت و به منظور بررسی مطالبات و درخواست‌های مردمی مرتبط با دستگاه قضائی، مراکزی به منظور دریافت مکاتبات و نامه‌های مردمی پیش‌بینی شده است.

همچنین وضعیت رسوب و ترخیص کالاهای وارداتی از طریق بندر امام خمینی (ره) با حضور دادستان کل کشور در محل این بندر مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این سفر وضعیت انبارهای اموال تملیکی موجود در خوزستان را بررسی خواهد کرد و معاون نیروی انسانی قوه قضائیه نیز روند پیشرفت عملیات اجرایی شهرک قضائی واقع در کیانشهر اهواز را بررسی می‌کند.