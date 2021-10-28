ضرورت توجه به اقتصاد دریامحور در استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی صبح پنج شنبه در حاشیه بدو ورود به استان گیلان در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت‌های فراوان گیلان، اظهار کرد: این استان در تولید بسیاری از محصولات در جایگاه نخست یا دوم کشور قرار دارد.

وی به وجود دریا، منابع طبیعی، جنگل و مرتع و هم مرز بودن با چهار کشور حاشیه خزر در گیلان اشاره کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های دریا در زمینه توسعه اقتصاد دریایی استفاده شود.

وزیر کشور با تأکید بر ضرورت توجه به مبادلات تجاری با کشورهای حاشیه خزر، تصریح کرد: یکی از مواردی که باید به صورت جدی به آن توجه شود شکل‌گیری صنایع بزرگ تبدیلی برای افزایش صادرات در گیلان است.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری گیلان، تأکید کرد: از این ظرفیت نیز باید برای توسعه استان گیلان استفاده شود.

وحیدی با بیان اینکه تکمیل راه آهن و آزاد راه و اجرای طرح زراعت چوب می‌تواند افق روشنی از توسعه در گیلان ایجاد کند، تأکید کرد: وحدت و وفاق اجتماعی شرط اساسی برای توسعه و پیشرفت استان گیلان است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه همبستگی اجتماعی در استان گیلان با توجه به تنوع قومیتی و مذاهب وجود دارد و باید هرچه بیشتر گسترش یابد، اضافه کرد: همه باید در کنار یکدیگر برای توسعه استان گام بردارند تا هیچ فرصتی در این مسیر از دست نرود.