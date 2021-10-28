وقوع ۱۱۷ مورد حادثه و حریق طی مهرماه ۱۴۰۰ در قرچک

به گزارش خبرنگار مهر، داوود مهدیزاده صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طی مهر ماه ۱۴۰۰ مجموعاً ۱۱۷ مورد حادثه به سامانه ۱۲۵ گزارش شده و ۵۷ عملیات اطفا حریق و ۶۰ مورد امداد و نجات و بازدید ایمنی صورت گرفته است.

وی گفت: در این مأموریت‌ها ۲۷ مورد آتش سوزی ضایعات و نیزار ۱۸ مورد زنده گیری حیوانات، ۱۱ مورد مربوط به محبوس شدگان در آسانسور و اماکن مختلف، ۱۰ مورد سایر حوادث حوزه امداد و نجات، ۱۰ مورد آتش سوزی منازل مسکونی، ۴ مورد آب گرفتگی و نشست آب در طبقات، ۴ مورد آتش سوزی در پارک جنگلی، ۶ مورد درخت و فضای سبز، ۱۲ مورد تصادف وسایل نقلیه، ۶ مورد سایر حوادث آتش سوزی، ۲ مورد آتش سوزی وسایل نقلیه، ۲ مورد بریدن انگشتر و اشیای حلقوی عملیاتی شده است.

مدیرعامل آتش نشانی قرچک در خصوص فصل سرما و راه اندازی وسایل گرمایشی، عنوان داشت: با توجه به نفوذ هوای سرد و استفاده شهروندان از وسایل گرمایشی نظیر بخاری و پکیج، رعایت اصول ایمنی در نصب آنها ضامن حفظ جان افراد خواهد بود؛ لذا ضمن بررسی مسیر عبور دودکش‌ها و مسدود نبودن آن و نصب کلاهک اچ، از داغ بودن لوله بخاری و آبی بودن رنگ شعله بخاری اطمینان حاصل کنید و در صورت وجود مشکل، از کارشناسان مجرب کمک گرفته و تا رفع نواقص وسیله گرمایشی را خاموش کنید.