یادواره های شهدا باید تداوم داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی خاتمی صبح پنجشنبه در مراسم کنگره ۳۵۳۵ شهید استان در محل مصلای زنجان، با بیان اینکه جنگ چیز خوبی نیست و به خودی خود ویرانی و نابسامانی اقتصادی را به دنبال دارد، گفت: جنگ از هم پاشیدن کانون خانواده و تبعات زیادی را به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه ایران قبل استقرار نظام مقدس جمهوری اسلامی، کشوری وابسته و استبداد بود، اظهار کرد: امام خمینی (ره) پرچم آزادی را به دست گرفت و امت به دنبال این بزرگوار حرکت کردند و با رشادت‌های خون شهیدان رژیم طاغوت سرنگون شد.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: امام راحل این خدا مرد بود که به فکر محرومان بود و ویرانی که رژیم دو هزار و ۵۰۰ ساله طاغوت بر کشور ایجاد کرده بود توسط امام راحل بازسازی و آباد شد.

خاتمی با بیان اینکه در دوران هشت سال جنگ تحمیلی یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر از مرز خاکی و به همان میزان مرز آبی کشورمان مورد تجاوز قرار گرفت، ابراز داشت: صدام با کمک ایادی غربی و شرقی درصد براندازی کشورمان بودند ولی موفق نشدند و با ایثارگری های رزمندگان این توطئه‌ها برچیده شد.

وی با بیان اینکه جنگ هشت سال جنگ تحمیلی، جنگ ایران و عراق نبود، گفت: جنگ ایران و عراق جنگ جهانی سوم بود و ژنرال‌های چند ستاره آمریکا و شوروی با رژیم بعثی عراق هم صدا و همراه بودند که این کشور را به زمین بزنند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه در زمان دوران هشت سال جنگ تحمیلی، ایران ۳۶ میلیون جمعیت داشت، ابراز داشت: جوانان زیادی برای اقتدار و عزت این انقلاب جان خود را از دست دادند تا یک وجب از خاک کشور به دست نااهلان نیفتد.

خاتمی با بیان اینکه شهدا و ایثارگران اقتدار و عزت را برای ایران رقم زدند، تاکید کرد: مجالس و یادواره های شهدا باید با شکوه و عظمت تدوام باشد.

وی با بیان اینکه عزت و اقتدار و قدرت کشور به خاطر خون شهیدان است، تصریح کرد: در این ۴۳ سال به برکت خون شهیدان و رهبری معمار کبیر انقلاب این عزت نصیب ما شده است و باید قدر آن را بدانیم و حفظ و حراست کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان از فعالیت دست اندرکاران برگزاری کنگره ۳۵۳۵ شهید استان تقدیر کرد و گفت: برگزاری این کنگره پیام‌های زیادی را به دنبال دارد.