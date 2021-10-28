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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴

دیشب در حرم امام رضا؛

قهرمان کشتی خبر شناسایی پیکر شهید شکرائیان را به مادرش داد

قهرمان کشتی خبر شناسایی پیکر شهید شکرائیان را به مادرش داد

محمدرضا گرایی قهرمان کشتی جهان با حضور در حرم امام رضا (ع)، مادر شهید حسین شکرائیان را از چشم‌انتظاری درآورد و خبر شناسایی پیکر این‌شهید را به وی داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مادر شهید حسین شکرائیان چهارشنبه‌شب ۵ آبان، خبر شناسایی فرزندش را در حرم مطهر رضوی توسط محمدرضا گرایی شنید.

شهید حسین شکرائیان از همدان به جبهه اعزام شد و در ۲۵ مهر ۱۳۶۱ در عملیات مسلم‌بن‌عقیل(ع) در سومار شهید شد که پیکرش در منطقه درگیری به جا ماند.

پس از گذشت ۳۹ سال، شب گذشته خبر شناسایی پیکر این‌شهید توسط محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و جهان کشتی که پیش‌تر مدال طلای خود را به یکی از شهدای گمنام اهدا کرده بود، در حرم مطهر امام رضا (ع) به پدر و مادر داده شد و این‌خانواده از چشم‌انتظاری درآمدند.

کد مطلب 5337919

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