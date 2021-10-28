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۶ آبان ۱۴۰۰، ۱۱:۳۷

کارشناسی هواشناسی ایلام:

سامانه بارشی از فردا وارد ایلام می شود

سامانه بارشی از فردا وارد ایلام می شود

ایلام-کارشناس هواشناسی ایلام گفت: سامانه بارشی طی دو روز آینده در استان مستقر است.

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان می‌دهد که سامانه ناپایدار بارشی در اواخر وقت امروز و اوایل روز جمعه وارد استان می‌شود.

وی افزود: فعالیت اولیه این سامانه بارشی به صورت وزش باد، ابرناکی و بارش‌های پراکنده است و از اواخر روز جمعه تقویت می‌شود و تا اوایل روز شنبه اوج فعالیت این سامانه است که به صورت وزش باد نسبتاً شدید تا شدید، لحظه‌ای و رگبار باران و همراه با رعد و برق خواهد بود.

رستمی بیان داشت: با توجه به اینکه اولین بارش‌های پاییزی است، سطح جاده‌ها می‌تواند لغزنده باشد و آسیب به تاسیسات سبک را می‌تواند به همراه داشته باشد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر اینکه این بارش‌ها کل استان را دربرمی گیرد، اما بارش‌های موثر پاییزی نخواهد بود.

کد مطلب 5338011

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